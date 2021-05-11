Появилось видео эвакуации детей из школы, где произошла стрельба

Появилось видео эвакуации детей из казанской гимназии №175, где была слышна стрельба и прогремел взрыв.

На видео запечатлен момент, когда школьники в сопровождении сотрудника МЧС и учителя спускаются по лестнице и выходят на улицу.

Слышен плач детей и их крики: «Мама!», «Мамочки!». Во время спуска дети видят осколки и разрушенную мебель.

Спасатель успокаивает и дает команды: «Не толпитесь, пожалуйста!», «Не останавливаемся!», «Аккуратно!», «Спокойно!».

Учитель также помогает выводить детей: «Смотрим под ноги», «Всё будет хорошо», — говорит педагог.

На улице слышны сирены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно неофициальным данным, во время стрельбы в школе погибли дети. На место событий прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.