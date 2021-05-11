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Ру Тат
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11 мая 2021  10:29

По неофициальным данным, во время стрельбы в школе погибли дети

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Во время стрельбы в школе погибли дети. По данным источника агентства, погибших не менее девяти человек. Есть пострадавшие, их развозят по больницам города. 

«В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», – рассказал агентству учитель русского языка одного из 8 классов.

На глаза корреспондента агентства из школы на носилках вынесли девочку, она была без сознания.

Возле здания школы много родителей.

К казанской гимназии №175 прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Президент на месте разбирается с ситуацией», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Автор фото: Полина Шевчук

стрельба ЧП в казанской школе
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