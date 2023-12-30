Здание Дома печати на ул.Баумана вновь ждет ремонт — отелю хотят добавить 4-ю «звезду»

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В здании Дома печати на ул.Баумана в Казани вновь пройдут строительные работы. Размещенный в нем трезвездочный гостиничный комплекс планируют повысить до четырех звезд. Проект современного приспособления объекта культурного наследия получил положительное заключение экспертизы.

«Приспособление объекта — гостинично-офисное здание. На сегодняшний день здание эксплуатируется как гостиница, имеющая рейтинг 3 звезды по существующей пятизведочной классификации. Проект разработан в целях соответствия объекта приспособления нормативам классификации для повышения рейтинга гостиницы до четырех звезд», — говорится в результатах экспертизы.

Отреставрированное здание было открыто в 2015 году в качестве гостинично-офисного комплекса. Помимо отеля, здесь работали ресторан, книжный магазин и паркинг.

Новый проект корректирует ранее разработанный проект планировки части помещений второго, третьего и четвертого этажей блоков Е1 и Е2. Здесь запланирован демонтаж поздних перегородок, покрытия полов, переоборудование инженерных систем, возведение перегородок, воссоздание дверных проемов, отделочные работы.

В документации указано, что в решении интерьеров использованы темы Татарстана, типографии и конструктивизма.