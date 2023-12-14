Путин в ответ на вопрос ТИ объяснил, почему предложил провести саммит БРИКС в Казани

Татарстан – динамично развивающийся регион, который является примером для всей страны. Здесь выстроены замечательные отношения между конфессиями и национальностями, именно поэтому Казани было доверено провести саммит БРИКС в 2024 году. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», сообщил во время ежегодной прямой линии Президент страны Владимир Путин.

«Татарстан развивается хорошо, а Казань – один из наилучших примеров. Созданы хорошие условия. Руководители республики работают хорошо. К тому же, в республике поражает и вызывает уважение уровень внутренней культуры народа», - сказал глава государства.

Татарстан хорошо развит и инфраструктурно. Казань уже провела ряд крупных международных мероприятий на высоком уровне как спортивных, так и политическим, из-за чего и становится центром притяжения, добавил Путин.

«Татарстан развивается хорошо, а Казань – один из наилучших примеров. Созданы хорошие условия. Руководители республики работают хорошо, и первый президент Минтимер Шаймиев, и нынешний Рустам Минниханов. К тому же, в республике поражает и вызывает уважение уровень внутренней культуры народа», - сказал глава государства.