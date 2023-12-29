Вдоль маршрутов саммита БРИКС в Казани создадут новые граффити

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К саммиту БРИКС в столице Татарстана подпорные стены вдоль дорог, по которым пройдут маршруты мероприятия, разрисуют новыми граффити. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что ремонт и покраска с граффити ждут подпорные стены 19 объектов, расположенных по улицам Баумана, Бутлерова, Вишневского, Кави Наджми, Некрасова, Пушкина, Татарстан, Тихомирнова, Ульянова-Ленина, Университетская, Чернышевского, а также на Кремлевской транспортной дамбе, Оренбургском тракте, Фермском шоссе и в Щербаковском переулке.

Всего предполагается привести в порядок 11,5 тыс. кв. метров стен. Стоимость работ оценивается более чем 143,3 млн рублей. Кроме того, почти в 24,8 млн рублей обойдется установка 5,3 тыс. урн вдоль маршрутов саммита. Общая стоимость тендера превышает 168 млн рублей.

Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Подача заявок завершится 12 января, подрядчик будет определен 16 января. Ему предстоит выполнить все работы до 22 ноября 2024 года.

В октябре 2024 года в Казани состоится саммит БРИКС. Провести здесь это событие в рамках российского председательства в организации предложил Президент РФ Владимир Путин. Во время «Прямой линии» глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения саммита была выбрана именно столица РТ.

Ранее стало известно, что в Казани к событию обновят Центральный стадион, Центр волейбола, Центр бокса и настольного тенниса и ряд дорог, подземных переходов и лифтов. Также предполагается построить в аэропорту столицы Татарстана новый перрон для стоянки 33 самолетов.