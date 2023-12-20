К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют Центр бокса и настольного тенниса

Фото: мэрия Казани

В Казани к саммиту БРИКС проведут ремонт Центра бокса и настольного тенниса за 419,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Комплекс включает ремонтные работы, а также благоустройство территории, приобретение мебели и инвентаря. Согласно проекту контракта, ремонт и другие работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.

Напомним, что в октябре 2024 года в Казани состоится саммит БРИКС. С предложением провести здесь событие в рамках российского председательства в организации выступил Президент РФ Владимир Путин.

Во время прямой линии глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения саммита была выбрана именно столица Татарстана.

Ранее стало известно, что в Казани к событию обновят Центральный стадион, Центр волейбола и ряд дорог, подземных переходов и лифтов.