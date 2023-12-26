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К саммиту БРИКС в аэропорту Казани хотят построить новый перрон для стоянки 33 самолетов
К саммиту БРИКС в аэропорту Казани хотят построить новый перрон площадью 300 тыс. кв. метров. На нем планируется разместить около 33 широкофюзеляжных самолетов. Об этом сообщил на пресс-коференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
«Площадь перрона будет больше. Там мы сможем принимать воздушные суда всех типов, которые существуют в мире. Очень бы хотели, чтобы все гости, которые прилетят в Казань в октябре на саммит, свои самолеты не отгоняли в другие аэропорты», – сказал глава Миндортранса.
Ханифов отметил, что сегодня аэропорт Казани может обеспечить стоянку только для 12 широкофюзеляжных бортов. Поэтому на всякий случай отработан вопрос с аэропортами Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, чтобы самолеты во время саммита могли находиться у них.
«Мы должны принять около 33 широкофюзеляжных самолетов. Поэтому нам надо постараться сделать стоянку для них. И это нужно сделать без остановки работы аэропорта в штатном режиме», – подчеркнул спикер.
Новый перрон аэродрома, стоимость которого оценивается в 7–8 млрд рублей, будет находиться около третьего терминала. А его строительство, по словам министра, начнется после того, как будут изысканы финансовые средства.
«Проектировщик определен, через десять дней можно начать проектно-изыскательские работы в полном объеме. Мы будем предлагать принцип параллельного проектирования и строительства перрона, чтобы использовать его к моменту проведения БРИКС», – заключил он.
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