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Путин: Кульминацией председательства России в БРИКС станет саммит в Казани
Кульминацией деятельности России в качестве страны-председателя БРИКС станет проведение саммита организации в столице Татарстана. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем обращении по поводу начала председательства в объединении.
«<…> безусловно, кульминацией нашей председательской вахты станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани», — подчеркнул российский лидер в заявлении, которое приводит пресс-служба Кремля.
Всего, по словам Путина, в рамках председательства в БРИКС планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах страны. «Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией», — заметил он.
Провести саммит БРИКС именно в столице Татарстана предложил сам Владимир Путин. Во время «Прямой линии» глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения мероприятия была выбрана Казань. Раис РТ Рустам Минниханов назвал прием события такого уровня большой честью и ответственностью для республики.
Ранее стало известно, что в Казани к саммиту БРИКС обновят Центральный стадион, Центр волейбола, Центр бокса и настольного тенниса и ряд дорог, подземных переходов и лифтов, а также создадут новые граффити. Еще предполагается построить в аэропорту столицы Татарстана новый перрон для стоянки 33 самолетов.
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