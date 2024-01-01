Путин: Кульминацией председательства России в БРИКС станет саммит в Казани

Кульминацией деятельности России в качестве страны-председателя БРИКС станет проведение саммита организации в столице Татарстана. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем обращении по поводу начала председательства в объединении.

«<…> безусловно, кульминацией нашей председательской вахты станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани», — подчеркнул российский лидер в заявлении, которое приводит пресс-служба Кремля.

Всего, по словам Путина, в рамках председательства в БРИКС планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах страны. «Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией», — заметил он.

Провести саммит БРИКС именно в столице Татарстана предложил сам Владимир Путин. Во время «Прямой линии» глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения мероприятия была выбрана Казань. Раис РТ Рустам Минниханов назвал прием события такого уровня большой честью и ответственностью для республики.

Ранее стало известно, что в Казани к саммиту БРИКС обновят Центральный стадион, Центр волейбола, Центр бокса и настольного тенниса и ряд дорог, подземных переходов и лифтов, а также создадут новые граффити. Еще предполагается построить в аэропорту столицы Татарстана новый перрон для стоянки 33 самолетов.