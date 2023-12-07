К саммиту БРИКС в Казани проведут капремонт Центра волейбола за 164,8 млн рублей

В Казани начнется капитальный ремонт здания Центра волейбола «Санкт-Петербург» на ул.Мидхата Булатова. Стоимость работ превышает 164,8 млн рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.

Согласно смете, в здании предстоит ремонт лестниц, малого и большого залов, системы кондиционирования, кафе, санузлов, кабинетов, входной группы, штаба службы безопасности и других помещений, а также поставка необходимого оборудования.

Срок окончания работ — 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к Играм БРИКС в 2024 году почти за 1 млрд рублей обновят Центральный стадион, а также дороги, пешеходные переходы и лифты в них.

Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня 2024 года, в программу соревнований войдут 25 видов спорта. Кроме того, по предложению Президента России Владимира Путина осенью 2024 года в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.