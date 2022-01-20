«Спутник» для детей: когда и как в Татарстане начнут прививать детей против Covid-19

В Татарстане активно готовятся начать прививать детей против новой коронавирусной инфекции. Как будет проходить процедура, есть ли противопоказания к «Спутнику М» и почему родителям стоит серьезно задуматься о вакцинации детей в преддверии волны «омикрона»: ответы на эти вопросы – в инструкции, которую дали главный эпидемиолог и педиатр республики.

В ДРКБ рассказали о подготовке к вакцинации подростков против Covid-19

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Детская вакцина придет в течение десяти дней

Татарстан ждет поставку детской вакцины «Спутник M» в ближайшее время. По данным Министерства здравоохранения России, вакцина придет в Татарстан до конца января.

«Началась поставка в регионы Российской Федерации детской вакцины против новой коронавирусной инфекции. По предварительной информации, в ближайшее время она поступит в Республику Татарстан», – подчеркнул главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что ситуация с приходом омикрон-штамма будет ухудшаться.

Как только вакцина придет в Татарстан, ее развезут по районам. В Казани могут начать вакцинацию уже на следующий день, в отдаленных районах республики – через два дня.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что ситуация с приходом омикрон-штамма будет ухудшаться Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как будет проходить вакцинация?

Вакцинация против коронавируса для детей не будет технологически отличаться от вакцинации взрослых.

Главный эпидемиолог РТ рассказал, что детская вакцина двухфазная, вводиться будет так же, как и взрослая, с интервалом в 21 день, делать инъекцию будут тоже внутримышечно. По словам Лопушова, существует ошибочное мнение, что вакцина назальная, но это не так.

«В инструкции по применению основными реакциями на введение вакцины названы температура, болезненность в месте инъекции, которая проходит без всякого вмешательства извне в течение суток-двух. При необходимости можно принимать жаропонижающие препараты», – рассказал специалист по иммунопрофилактике.

Он напомнил, что большинство жителей, привитых «Спутником V», серьезных осложнений после этой вакцины не регистрировали.

Эпидемиолог добавил, что сведения о детской прививке будут размещаться на портале Госуслуг: туда придет сертификат с QR-кодом. Хотя, напомнил врач, к несовершеннолетним ограничения по QR-кодам не относятся.

Вакцинация против коронавируса для детей не будет технологически отличаться от вакцинации взрослых Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Какие противопоказания?

Особенных противопоказаний к детской вакцине «Спутник M» нет.

«Есть противопоказания, общепринятые для любой вакцинации, – это острые заболевания, то есть на тот момент, когда у ребенка есть температура либо обострение какого-то хронического заболевания, вакцинация не показана. Каких-то особенностей для противокоронавирусной вакцинации не существует по инструкции и опыту создания вакцины», – отметила главный педиатр Минздрава Татарстана Светлана Сенек.

Доктор добавила, что специфичных реакций на эту вакцину тоже не выявлено. А прописанные в инструкции аллергические реакции могут встречаться и на прививку от гриппа и других болезней.

Сейчас в детских общеобразовательных учреждениях начинается работа по сбору согласий родителей на такую вакцинацию Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Согласия в школах уже собирают

Подготовка к приему детской вакцины против коронавируса уже началась.

«Сейчас в детских общеобразовательных учреждениях начинается работа по сбору согласий родителей на такую вакцинацию. Это тактика не новая, она прописана в Федеральном законе об иммунопрофилактике. После получения согласий вакцинация будет проводиться в медицинских пунктах школ, колледжей и в детских поликлиниках», – рассказал эпидемиолог.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что вакцинация носит исключительно добровольный характер.

Прививать против коронавирусной инфекции можно будет детей от 12 до 17 лет.

После 15 лет ребенок может сам заполнить согласие на прививку, однако Дмитрий Лопушов настаивает на том, что решение должно приниматься в семье совместно.

«Нам нужно понимание и принципиальное согласие двух сторон», – заметил врач.

Если заполнение согласия из школы или техникума по каким-либо причинам не удалось, можно прийти с желанием привиться в поликлинику, к которой ребенок прикреплен. Скорее всего, вакцинация будет проходить в дни здорового ребенка, чтобы минимизировать контакты с больными ребятами.

Вакцинация носит исключительно добровольный характер Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Желающих целые школы

В Татарстане есть целые школы, отметил Дмитрий Лопушов, в которых все подростки хотят вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.

«Есть обращения как граждан, так и учебных общеобразовательных организаций, которые говорят о том, что у них практически все обучающиеся хотят вакцинироваться, и согласия такие собраны», – отметил Лопушов

В заявке от республики значится 200 тысяч доз – это количество с учетом вакцинации 80% детского населения.

Однако пока не ясно, сколько именно доз придет в Татарстан из федерального центра, скорее всего, первая партия не покроет всю необходимость и, как и предыдущие вакцины, «Спутник М» будет приходить частями.

Светлана Сенек: «На конец прошлого года в нашем ковидном отделении находилось порядка 5-6 детей, на сегодняшний день у нас находится 43 ребенка» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Татарстане начался подъем детской заболеваемости Covid-19

В Детской республиканской клинической больнице фиксируют резкий подъем детской заболеваемости Covid-19.

«О том, что у нас всплеск заболеваемости, можно увидеть по таким данным: если на конец прошлого года в нашем ковидном отделении находилось порядка 5-6 детей с родителями, на сегодняшний день у нас находится 43 ребенка плюс около 30 родителей, которые имеют клинические проявления болезни», – отметила Светлана Сенек.

Педиатр добавила, что, скорее всего, во время новогодних праздников родители много контактировали с другими людьми и не соблюдали рекомендации Роспотребнадзора.

Также педиатр подчеркнула, что опасение вызывает низкий процент вакцинации несовершеннолетних против гриппа и риск возникновения микст-инфекции из гриппа и коронавируса. Однако таких детей в РТ пока нет.

Педиатрическая сеть Татарстана готова к возможному увеличению заболеваемости детей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Готовы ли педиатры к приходу «омикрона»?

Светлана Сенек отметила, что педиатрическая сеть Татарстана готова к возможному увеличению заболеваемости детей из-за омикрон-штамма. Сейчас детские Covid-госпитали работают в ДРКБ и Лениногорской центральной больнице.

«Все центральные районные больницы имеют детские отделения, в случае необходимости развертывание возможно. Также находятся провизорные части в родильных домах для детишек, которые во время родов инфицировались. В течение суток до получения ПЦР-результата каждая районная больница имеет для этого отделение», – рассказала спикер.

Напомним, что при необходимости Covid-отделения для детей могут открыться в трех больницах Казани.

Врачи настоятельно просят родителей ответственно отнестись к вопросу вакцинации детей. Ведь это шанс обезопасить себя и ребенка от страшной инфекции. Тем более ученые заверяют, что «омикрон» будет опасен именно для детского населения.