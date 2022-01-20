В Минздраве РТ рассказали, как проходит вакцинация детей против Covid-19

Вакцинация против коронавируса для детей не будет технологически отличаться от взрослой. Об этом на пресс-конференции в ДРКБ рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Врач рассказал, что детская вакцина двухфазная, вводится с интервалом в 21 день, медики делают инъекцию внутримышечно. По его словам, существует ошибочное мнение, что вакцина назальная, но это не так.

«В инструкции по применению основными реакциями на введение вакцины названы температура, болезненность в месте инъекции, которая проходит без всякого вмешательства извне в течение суток-двух. При необходимости можно принимать жаропонижающие препараты» , — рассказал Дмитрий Лопушов.

Он напомнил, что большинство жителей привиты «Спутником V», серьезных осложнений после этой вакцины не регистрировали.

Эпидемиолог добавил, что сведения о прививке будут размещаться на портале госуслуг: туда придет сертификат с QR-кодом. Хотя, напомнил врач, к несовершеннолетним ограничения по QR-кодам не относятся.