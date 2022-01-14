При росте детской заболеваемости «омикроном» Covid-отделения откроют в 3 больницах Казани

Covid-отделения для детей могут открыться в трех больницах Казани. Мера будет принята в случае роста заболеваемости «омикроном», рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы исходим из худшего. Педиатрическая сеть получила очень четкие указания, что надо делать, каким образом поступать: формирование ковидных бригад, работа с экспресс-тестами, пересмотр маршрутизации», — отметил спикер.

В некоторых научных статьях зарубежных ученых есть информация, что заболеваемость среди детского населения при омикрон-штамме увеличивается вдвое. Однако существует и противоположное мнение, добавил специалист.

«В сводке, которую мы получаем на сегодняшний день, в этом необходимости нет. Количество детей, которые обращаются за провизорной функцией, выросло в новогодние праздники, это понятно, потому что поликлиники работали в усеченном варианте. Сейчас мы вернулись к декабрьским показателям как с точки зрения обращаемости, так и госпитализации», — рассказал замминистра.

Владимир Жаворонков рассказал, что, к примеру, существует возможность увеличить коечную мощность ДРКБ, где сейчас принимают пациентов с Covid-19. Также при ухудшении ситуации готовы открыться Первая детская больница Казани, которая уже принимала детей с Covid-19, и седьмая детская больница.