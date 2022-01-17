Минздрав РТ: «Вакцинация спасет детей от тяжелых последствий коронавирусной инфекции»

Как омикрон-штамм коронавируса скажется на детях и подростках – каковы его особенности и какую опасность он представляет? Какие органы под ударом и какие последствия грозят юным татарстанцам? На эти и другие вопросы ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный детский специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РТ Владимир Анохин.

При необходимости детские койки в республиканских больницах развернут достаточно быстро и легко

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

При необходимости детские койки в республиканских больницах развернут достаточно быстро и легко. Об этом в преддверии новой волны коронавирусной инфекции в интервью агентству рассказал Владимир Анохин.

«До этого требовалась только Детская республиканская клиническая больница и первая детская больница Казани. Сейчас на прием больных с ковидом работает только ДРКБ. Но потенциальная возможность – это первая детская, это детская инфекционная на Окольной, то есть, если возникнет такая необходимость, проблем с койками не возникнет. Кроме того, детские инфекционные госпитали при необходимости смогут развернуть и в районах», – объяснил главный внештатный детский специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РТ.

Начнут ли дети болеть чаще с приходом омикрона?

«Скорее всего, так и получится. Сейчас уже чувствуется, пока не массовое, но постепенное увеличение числа детей, больных коронавирусной инфекцией», – отметил специалист Минздрава РТ.

По наблюдениям татарстанских врачей, дети болеют катаральными проявлениями коронавирусной инфекции сравнительно не тяжело. Поэтому, предположил Владимир Анохин, эти случаи либо пропускают, либо они проходят под видом ОРЗ.

Владимир Анохин: «Сейчас уже чувствуется, пока не массовое, но постепенное увеличение числа детей, больных коронавирусной инфекцией» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Часть детей у нас в реальности уже переболели. Я думаю, что они в целом имеют иммунитет, несмотря на то, что вакцинации среди них пока нет», – объяснил главный внештатный детский специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РТ

Что касается тяжести заболевания омикрон-штаммом, отмечают врачи, предстоит еще понаблюдать. Первые описания течения болезни, которые уже имеются по Южной Африке и Европе, говорят о том, что омикроном заболевали преимущественно вакцинированные, и болели они сравнительно не тяжело. Но, подчеркнул Владимир Анохин, необходимо изучить и понять, омикрон сам по себе формирует сравнительно нетяжелую форму или болели они сравнительно не тяжело потому, что изначально были вакцинированы.

Тяжелые поражения органов дыхания чаще встречаются у подростков

Эксперт отметил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей отмечают по всему миру, в частности об этом говорят в США.

«С прошлой весны идет постепенный рост – 12-15% от общего числа обратившихся – дети. Не исключаю, что процентное соотношение будет увеличиваться по объективным причинам – многие взрослые уже вакцинированы или переболели, и являются иммунными, а дети у нас пока не вакцинированы. Ну и биологические особенности омикрона, они говорят том, что он активно распространяется», – объяснил Владимир Анохин.

По наблюдениям татарстанских врачей, дети болеют катаральными проявлениями коронавирусной инфекции сравнительно не тяжело Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

У части детей при заболевании омикрон-штаммом коронавирусной инфекции возможно развитие группы заболеваний или проявлений, которые можно объединить понятием постковидные состояния: кавасаки-подобный синдром, мультисистемный воспалительный синдром.

«Одно из особых проявлений детской коронавирусной инфекции – у них чаще бывают дисфункции кишечника, они нередко попадают в отделения острых кишечных инфекцией. У детей в сравнении с взрослыми мы видим меньше случаев тяжелого поражения органов дыхания. Чаще всего это атрибут подростков, маленькие дети мало страдают от массивных поражений органов дыхания», – подчеркнул главный внештатный детский специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РТ.

Сочетание коронавирусной инфекции с другими вирусными заболеваниями у детей и подростков формирует достаточно большой спектр проявлений, даже больше, чем у взрослых, отметил врач.

«Сыпей больше, температура длительно протекает, изменения со стороны внутренних органов не очень понятные – все это ассоциируется именно с коронавирусной инфекцией. Мы сейчас стали достаточно хорошо различать, что связано с коронавирусом, а что не связано», – рассказал Владимир Анохин.

«У детей в сравнении с взрослыми мы видим меньше случаев тяжелого поражения органов дыхания. Чаще всего это атрибут подростков» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Нейроковид у детей и подростков тоже возможен

Врачи уверяют, тяжелые формы коронавирусной инфекции у детей похожи на те, что наблюдаются у взрослых. Это массивные поражения легких и серьезные изменения в деятельности других органов: сердца, почек, в меньшей степени, говорят врачи, печени и желудочно-кишечного тракта.

Хотя сегодня диарея чаще всего сейчас ассоциируются у детей с заболеванием коронавирусом.

Врачи объясняют, что нейроковид у детей диагностируется сложнее, чем у взрослых. В первую очередь, потому, что взрослые активнее на это жалуются и могут более детально описать и объяснить те ментальные расстройства, когнитивные нарушения или депрессивные состояния, которые ассоциируются с нейроковидом.

«Для взрослых – это существенное ухудшение качества жизни. Дети, все-таки, это такой более пластичный организм, более социализированный. Может, не столь критичны у них ухудшения памяти, например. Во всяком случае, реже мы видим такие проявления у детей, хотя, я не могу сказать, что дети будут страдать меньше. Нейроковид потенциально возможен – изменения со стороны нервной системы у детей, как и у взрослых могут быть. Мне доводилось наблюдать необычные ситуации, но я не могу сказать, что это массовое явление», – подчеркнул Владимир Анохин.

«С моей точки зрения вакцинировать детей и подростков от коронавирусной инфекции безусловно стоит» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вакцинация спасет детей и подростков от тяжелых последствий

«С моей точки зрения вакцинировать детей и подростков от коронавирусной инфекции безусловно стоит. Сейчас разного рода мнения на этот счет существуют, в том числе и в медицинской среде. Это связано, на мой взгляд, с тем, что заболевают и вакцинированные, поскольку «противоэпидемичивание» среди детей происходит достаточно активно – и в школах, и в дошкольных учреждениях очень много имеют контактов, то есть уровень иммунитета среди детей, он и так достаточно высок без вакцинации. Но лично я считаю, что вакцинировать детей надо», – объяснил Владимир Анохин.

По словам врача, в первую очередь коронавирус страшен для детей и подростков последствиями, которые могут развиться после перенесенного заболевания и это происходит достаточно часто.

Ситуация для взрослых такова, что постковидные состояния: депрессивные, суставные, сердечные – они возникают у тех, кто не вакцинирован. Даже те, кто заболел, но был вакцинирован до этого, у них таких осложнений не наблюдается. Эту особенность можно экстраполировать и на детей.