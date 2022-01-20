В ДРКБ отмечают резкий скачок детской заболеваемости Covid-19 после праздников

В Детской республиканской клинической больнице фиксируют резкий подъем детской заболеваемости Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ДРКБ рассказала главный педиатр Минздрава Татарстана Светлана Сенек.

«О том, что у нас всплеск заболеваемости, можно сказать по таким данным: если мы можем сказать, что у нас на конец прошлого года, на 2021 год, у нас, в нашем ковидном отделении, находилось около 5-6 детей с родителями, на сегодняшний день у нас находится 43 ребенка плюс около 30 родителей, которые имеют клинические проявления болезни», – отметила спикер.

Светлана Сенек добавила, что, скорее всего, во время новогодних праздников родители много контактировали с другими людьми и не соблюдали рекомендации Роспотребнадзора.

Также педиатр подчеркнула, что опасение вызывает низкий процент вакцинации несовершеннолетних против гриппа, и риск возникновения микст-инфекции из гриппа и коронавируса. Однако таких детей в РТ пока нет.