В Татарстане есть школы, где все подростки изъявили желание привиться против Covid-19

В Татарстане есть целые школы, в которых все подростки хотят вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ДРКБ рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Есть обращения как граждан, так и учебных общеобразовательных организаций, которые говорят о том, что у них практически все обучающиеся хотят вакцинироваться и согласия такие собраны», – отметил спикер.

Эпидемиолог напомнил, что вакцинации «Спутником М» подлежат дети от 12 лет до совершеннолетия. В заявке от республики значится 200 тысяч доз – это количество с учетом вакцинации 80% детского населения.

Однако пока не ясно, сколько именно доз придет в Татарстан из федерального центра, скорее всего, первая партия не покроет всю необходимость, и, как и предыдущие вакцины, «Спутник М» будет приходить частями.