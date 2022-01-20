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Здоровье
20 января 2022  16:45
Эвелина Киселёва

В Татарстане есть школы, где все подростки изъявили желание привиться против Covid-19

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В Татарстане есть целые школы, в которых все подростки хотят вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ДРКБ рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Есть обращения как граждан, так и учебных общеобразовательных организаций, которые говорят о том, что у них практически все обучающиеся хотят вакцинироваться и согласия такие собраны», – отметил спикер.

Эпидемиолог напомнил, что вакцинации «Спутником М» подлежат дети от 12 лет до совершеннолетия. В заявке от республики значится 200 тысяч доз – это количество с учетом вакцинации 80% детского населения.

Однако пока не ясно, сколько именно доз придет в Татарстан из федерального центра, скорее всего, первая партия не покроет всю необходимость, и, как и предыдущие вакцины, «Спутник М» будет приходить частями.

#вакцинация #дети
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