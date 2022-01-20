В школах Татарстана начали собирать согласие на вакцинацию детей против коронавируса

В Татарстане готовятся к прибытию детской вакцины против коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ДРКБ рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов.

«Сейчас в детских общеобразовательных учреждениях начинается работа по сбору согласий родителей на такую вакцинацию. Это тактика не новая, она прописана в Федеральном законе об иммунопрофилактике. После получения согласий вакцинация будет проводиться в медицинских пунктах школ, колледжей и в детских поликлиниках», – рассказал главный эпидемиолог.

Дмитрий Лопушов подчеркнул, что вакцинация носит исключительно добровольный характер.

Возраст детей, подлежащих вакцинации – от 12 до 17 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в РТ детская вакцина придет в ближайшее время.