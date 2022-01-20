Главный педиатр Татарстана назвала противопоказания к вакцинации детей от Covid-19

Особенных противопоказаний к детской вакцине «Спутник M» нет. Об этом на пресс-конференции в ДРКБ рассказала главный педиатр Минздрава Татарстана Светлана Сенек.

«Есть противопоказания, общепринятые для любой вакцинации – это острые заболевания, то есть на тот момент, когда у ребенка есть температура, либо обострение какого-то хронического заболевания, вакцинация не показана. Каких-то особенностей для противокоронавирусной вакцинации не существует по инструкции и опыту создания вакцины», – отметила спикер.

Доктор добавила, что специфичных реакций на эту вакцину тоже не выявлено. А прописанные в инструкции аллергические реакции могут встречаться и на прививку от гриппа и других болезней.