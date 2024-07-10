news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 10 июля 2024 09:53

Госдума приняла закон о повышении НДФЛ

Скопировать ссылку
Госдума приняла закон о повышении НДФЛ
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 10 июля, Государственная Дума РФ приняла во третьем, окончательном чтении законопроект о донастройке налоговой системы, предусматривающий в том числе введение прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. Ставка в 15% предусмотрена для дохода до 5 млн рублей в год, в 18% — для дохода до 20 млн, в 20% — для дохода до 50 млн. Доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке — 22%.

Увеличенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство финансов РФ оценило доходы от налоговой реформы в 2,6 трлн рублей за 2025 год. При этом новая шкала НДФЛ не приведет к росту поступлений в бюджет Татарстана.

читайте также
Глава РСПП предложил альтернативный вариант повышения НДФЛ
Минфин ответил на просьбу убрать НДФЛ на уровне 22%
Гендиректора бизнесов ответили, поднимут ли зарплаты после повышения НДФЛ
Опрос: У 72% казанцев нет знакомых, которые начнут платить выше 15% НДФЛ
Опрос: У 72% казанцев нет знакомых, которые начнут платить выше 15% НДФЛ
Эксперт о реформе НДФЛ: Это важный шаг в сторону социальной справедливости
#повышение налогов #повышение ндфл #госдума рф
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2