Госдума приняла закон о повышении НДФЛ

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Сегодня, 10 июля, Государственная Дума РФ приняла во третьем, окончательном чтении законопроект о донастройке налоговой системы, предусматривающий в том числе введение прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. Ставка в 15% предусмотрена для дохода до 5 млн рублей в год, в 18% — для дохода до 20 млн, в 20% — для дохода до 50 млн. Доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке — 22%.

Увеличенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство финансов РФ оценило доходы от налоговой реформы в 2,6 трлн рублей за 2025 год. При этом новая шкала НДФЛ не приведет к росту поступлений в бюджет Татарстана.