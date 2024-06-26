Пятиступенчатая шкала НДФЛ не приведет к росту поступлений в бюджет Татарстана

Заместитель министра финансов Республики Татарстан Алла Анфимова рассказала «Татар-информу», как пятиступенчатая шкала НДФЛ повлияет на поступления в бюджет республики.

«В первом чтении принята пятиступенчатая шкала по НДФЛ. Раньше была уплата 13% НДФЛ до 5 млн рублей, а свыше 5 млн рублей – 15%. То, что было до 5 млн рублей, – это доходы консолидированного бюджета субъектов РФ, свыше 5 млн рублей – доходы федерального бюджета. Сейчас в связи с принятием пятиступенчатой шкалы, то есть всё, что будет сверх 13%, – это поступления в федеральный бюджет. На поступления в бюджет субъектов это не скажется», – пояснила Анфимова.

В прошлый четверг, 20 июня, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%.

Базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. До 15% – на доход до 5 млн рублей в год, 18% — на доход до 20 млн, 20% — на доход до 50 млн, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке — 22%.