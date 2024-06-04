Минфин ответил на просьбу убрать НДФЛ на уровне 22%

Ставку НДФЛ в 22% ввели для справедливого налогообложения, причем это многолетний запрос общества. Такими словами статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов ответил на просьбу президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Ранее он предлагал ограничится максимальной ставкой в 18%, пишут «Ведомости».

Сазанов отметил, что подход правительства к налогообложению взвешенный. Ставка повышается в зависимости от уровня достатка. Более того, некоторые депутаты и общественники рекомендовали ввести и более высокие ставки НДФЛ для богатых, но в итоге ограничились 22%.

Напомним, согласно предложению Минфина, люди, зарабатывающие менее 2,4 млн рублей в год, продолжат платить 13% НДФЛ. С тех, чей доход от 2,4 млн до 5 млн рублей, возьмут 15% НДФЛ, от 5 млн до 20 млн рублей – 18%, от 20 млн до 50 млн – 20%, свыше 50 млн – 22%.