Гендиректора бизнесов ответили, поднимут ли зарплаты после повышения НДФЛ

Представители разных сфер бизнеса рассказали, планируют ли они поднимать зарплаты своим сотрудникам после вступления в силу новых ставок НДФЛ. Опрос провел РБК.

Так, основатель, председатель совета директоров ООО «Инфраструктурная корпорация «Аеон» Роман Троценко сказал, что в их компании постоянно индексируют заработные платы. И следующее повышение никак не будет связано с изменением налоговой системы.

«Это связано с общей необходимостью повышения заработных плат, ростом производительности труда», - отметил он.

А вот председатель «Деловой России» Алексей Репик считает, что поднимать зарплату надо вначале тем, для кого на самом деле НДФЛ снижается. Причем бизнес заинтересован в том, чтобы их сотрудники могли достойно жить и быть уверенными в завтрашнем дне. В таком случае, они смогут отдавать себя и любимому делу, говорит спикер.

При этом качество жизни людей, кого затронет повышение налогов, драматически не изменится и уж тем более, не ухудшится, добавил Репик.

Гендиректор сети «Вкусно – и точка» Олег Пароев, в свою очередь, признался, что в их компании пока не обсуждали эту тему. Пока что там дожидаются непосредственно принятия закона.

Гендиректор холдинга Independent Media Наталья Веснина, тем временем, отметила, что в их компании интересы сотрудников всегда стоят в приоритете. Она согласилась, что изменение ставок НДФЛ станет допнагрузкой на фирму, но руководство холдинга сделает все возможное, чтобы члены команды с комфортом прошли эти изменения.