Эксперт о реформе НДФЛ: Это важный шаг в сторону социальной справедливости

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о дифференцированном увеличении налога на доходы физических лиц (максимальный уровень ставки НДФЛ составит 22%). По словам Президента России Владимира Путина, который сослался на данные Министерства финансов страны, увеличение налоговой нагрузки затронет не более 3,2% налогоплательщиков. Эти планы на площадке «Экспертного клуба» прокомментировали представители Татарстана.

«Работа в Госдуме по внесению поправок в законопроект о совершенствовании налоговой системы, инициированной Министерством финансов Российской Федерации, вступает в завершающую стадию. Обсуждение идет взыскательное. Очевидно, что к этому моменту будут внесены поправки, в том числе и нашим комитетом», — заверила депутат Госдумы от РТ Татьяна Ларионова (член Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства).

По оценке парламентария, перед внесением законопроекта были учтены предложения со стороны малого бизнеса по НДФЛ и налоговой амнистии, а также по созданию льготного режима для малого бизнеса в промышленной сфере.

Депутат выразила уверенность, что введение новой налоговой системы позволит высвободить ресурсы для решения социально значимых задач. «Введение прогрессивной шкалы НДФЛ будет направлено на людей с высоким уровнем дохода. Основная цель изменений — создание баланса, поэтому семьи с детьми окажутся в выигрыше», — заявила она.

«Налоговые выплаты для семей с двумя и более детьми будут вводиться начиная с 2026 года. Получить их смогут те семьи, где среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов на человека. В этом случае вычет составит 7%. Вместо 13% семьи станут платить 6%. На такой возврат смогут рассчитывать те семьи, где оба родителя зарабатывают по 53 тыс. рублей или один — 106 тыс. рублей. Если родители ранее подавали сведения работодателю о наличии у них детей, то они будут получать детский вычет без подтверждающих документов и заявления. Также увеличится налоговый вычет на детей — на второго ребенка он составит 2,8 тыс. рублей в месяц, а на третьего и последующих он также увеличится в два раза — по 6 тыс. рублей. Одновременно с этим увеличивается сумма доходов, с которых выплачиваются налоговые вычеты — с 350 до 450 тыс. рублей», — перечислила некоторые новации Ларионова.

Отдельным законопроектом, уточнила она, вводится налоговый вычет и налоговый возврат для малоимущих семей. По информации Правительства, он коснется половины российских семей с двумя и более детьми. Фактические изменения в налоговом законодательстве будут направлены на снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми за счет увеличения налогового вычета на второго и следующих детей, а также снижения налоговой ставки для семей с невысокими доходами.

«Дополнительный стимул появится для тех, кто сдаст нормативы ГТО и пройдет ежегодную диспансеризацию — они получат вычет через работодателя во время выплаты зарплаты. Хочу отметить, что предложенная Правительством прогрессивная шкала не коснется участников СВО в части их выплат за работу в зоне боевых действий», — добавила депутат.

«Объективно основными благополучателями новых налоговых изменений являются регионы, поэтому распределение средств благодаря прогрессивной шкале станет более справедливым. Отмечу, что в Республике Татарстан общественный запрос со стороны жителей на эффективную налоговую систему велик. Так, только за прошлый год республика собрала со своей территории более 1,3 трлн рублей налогов. Большая их часть (798 млрд рублей, или 61% от общей суммы) была направлена в федеральный бюджет. Поэтому при принятии закона прежде всего мы должны опираться на то, как благодаря этим изменениям выровняются уровень и качество жизни, как сократится разрыв между богатыми и бедными в конкретном регионе», — сказала она.

«Удобно, что дополнительные поступления в бюджет теперь можно будет отследить — каждый регион будет видеть, сколько он получил дополнительных средств от повышения налогов. Эти средства будут распределяться точечно, сохранится прозрачность операций. Для людей это важно. Они хотят знать, куда будут направлены их средства, что именно изменится в их жизни. Пойдут ли эти средства на поддержку многодетных семей, либо государство направит средства на повышение социальных выплат и продление материнского капитала. Очевидно одно — основными выгодополучателями новой налоговой системы станут семьи с детьми, а также малоимущие и другие социально незащищенные граждане», — заключила Татьяна Ларионова.

Она также упомянула исследование ВЦИОМ, согласно которому 78% считают изменение налоговой системы справедливым. Наряду с этим 84% россиян поддерживает введение «семейной выплаты» — значительную финансовую поддержку благодаря этой мере получат почти 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. «Радует, что у семей, проживающих в разных частях нашей большой страны, наконец-то появятся равные возможности, которые, я уверена, приведут к единым стандартам комфортной семейной жизни», — подытожила парламентарий.

Управляющий партнер аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» и председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов в свою очередь заметил, что основным принципом донастройки налоговой системы должно быть нахождение баланса между интересами различных групп населения, бизнеса и государства.

«Запрос на справедливость понятен и объективен. В то же время каждая группа видит справедливость под углом своей призмы. Важно при планировании изменений не допустить перекоса в ту или иную сторону», — предупредил он.

Первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета РТ Игорь Бикеев указал на связь предложенных Правительство мер по изменению налоговой системы с ключевыми поручениями мартовского послания Федеральному Собранию Президента России Владимира Путина. По его мнению, полученные от реформы средства пойдут на борьбу с бедностью, поддержку материнства и детства, финансирование новых национальных проектов, среди которых — «Семья», «Молодежь России» и «Продолжительная и активная жизнь».

Кроме того, заявлено, что дополнительные доходы бюджета также будут направлены на поддержку экономики, бизнеса, строительство жилья и дорог. То есть налоговые изменения будут служить многостороннему развитию страны, что чрезвычайно важно, добавил он.

«Озвученная цель налоговой реформы очень благородная — сокращение неравенства. Поддержка населением ее основных мер очень высока, поскольку оно в большинстве своем ее разделяет. Россияне, в том числе татарстанцы, особенно положительно оценивают переход от плоской шкалы НДФЛ к прогрессивной, а также ежегодный налоговый вычет для семей с двумя и более детьми в случае, если их доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на члена семьи. Это позволит таким семьям снизить фактическую ставку налога с 13% до 6%, то есть более чем в два раза», — подчеркнул проректор КИУ.

«Представители предпринимательского сообщества высказывались, что в целом принимают предлагаемые меры налоговой реформы, поскольку сознают социальную ответственность бизнеса. При этом они хотели бы, чтобы больше полученных в ее результате средств направлялись на стимулирование экономики, а также хотя бы частично — в региональные бюджеты», — обратил внимание Бикеев.

«Предложенные изменения в налоговой системе, которые будут касаться лишь небольшой доли налогоплательщиков, направлены на обеспечение более справедливого распределения налоговой нагрузки. Это важный шаг в сторону социальной справедливости, который учитывает запросы как обычных граждан, так и представителей элиты», — выразила уверенность заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ с различными ставками в зависимости от дохода позволит снизить налоговую нагрузку для семей с детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Также увеличение налоговых вычетов на детей и повышение порога доходов для получения вычетов позволит большему числу граждан воспользоваться преимуществами налоговой системы, отметила она.

«Кроме того, важно отметить, что деньги с налогов будут направлены на инвестиции в передовые отрасли, такие как технологическое лидерство, строительство инфраструктуры и экономика. Это способствует развитию страны и созданию благоприятной среды для всех граждан», — убеждена Павлова.

По ее словам, предложенные изменения в налоговой системе позволят направить дополнительные средства и на решение социальных задач, таких как поддержка семей, продолжительная и активная жизнь, материнство и детство, а также борьба со сложными заболеваниями. Это важные проекты, которые будут способствовать развитию социальной инфраструктуры и улучшению жизни граждан.

«В целом предложенные изменения в налоговой системе отражают стремление к социальной справедливости и учету интересов всех граждан. Они представляют собой важный шаг вперед на пути к более сбалансированной и эффективной системе налогообложения», — заключила член Общественной палаты РТ.

Депутат же Государственной Думы от Татарстана Айдар Метшин, член Комитета ГД по защите конкуренции и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, заявил, что предложенные Правительством РФ налоговые изменения, включая прогрессивную шкалу НДФЛ, прорабатывался с представителями всех заинтересованных групп населения.

Парламентарий упомянул, что в рамках подготовки законопроекта до его внесения в Госдуму совершенствование налоговой системы обсуждалось на заседании Экспертного совета по налоговому законодательству, а также на проведенных в мае парламентских слушаниях. В них участвовали представители Правительства, депутаты ГД и сенаторы, делегаты от регионов и муниципалитетов, бизнес-объединений, Общественной палаты РФ, Российской Академии наук, общественных и научных организаций, предприниматели и эксперты.

«Общая направленность мнений и предложений, высказанных на парламентских слушаниях, свидетельствует о необходимости пересмотра основных параметров налоговой системы и о наличии возможностей увеличения доходов бюджетной системы Российской Федерации для решения масштабных общенациональных задач в социальной и в экономической сферах. При этом было отмечено, что резервы дополнительных доходов целесообразно изыскивать преимущественно путем корректировки ставок прямых налогов», — выразил уверенность парламентарий.

«Задача прогрессивного налога — это перераспределение налогового бремени с людей с более низким заработком на тех, у кого он выше. Хочется отметить, что основной целью такого подхода является более справедливое распределение налоговой нагрузки, снижение неравенства в доходах и увеличение бюджетных поступлений, которые могут быть направлены на социальные программы государства и инфраструктурные проекты», — добавил он.

«Если говорить о возможных рисках, то можно отметить возможность снижения мотивации к высокопроизводительному труду и предпринимательской активности ввиду высокой налоговой нагрузки на большие доходы», — признал Айдар Метшин.

Впрочем, в связи с этим депутат пересказал мнения экспертов, согласно которым предложенная максимальная ставка НДФЛ в 22% воспринимается обществом мягко, является оптимальным и компромиссным вариантом и позволяет удовлетворить растущий запрос граждан на социальную (в том числе фискальную) справедливость.