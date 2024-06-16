Опрос: У 72% казанцев нет знакомых, которые начнут платить выше 15% НДФЛ

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Каждый третий (28%) житель Казани считает, что вопросы о размере налога на доход (НДФЛ) возмутительными и неэтичными. Четверть горожан (26%) уверены, что такая информация является очень личной и прямо указывает на доход. И лишь 14% проживающих в столице Татарстана не видят в этом вопросе «ничего такого» и спокойно зададут его интересующему человеку. Таковы результаты опроса центра Консоль.Про.

Высокий размер НДФЛ каждый шестой казанец считает признаком высокого достатка налогоплательщика. При этом 72% респондентов признались, что у них почти нет знакомых, у которых налог на доход физлиц будет выше 15% после принятия закона.

Также 48% опрошенных хотели бы освободить от НДФЛ работников бюджетных сфер. По мнению местных жителей, отменить налог следует сотрудникам здравоохранения (40%), органов правопорядка (29%) и госслужащим (13%).

Три четверти опрошенных относятся к прогрессивному НДФЛ нейтрально или позитивно. Каждый второй (51%) отметил, что потенциально был бы готов отчислять больше денег в пользу ФНС на определенные программы развития, таких как поддержка МСП, развитие инфраструктуры и поддержку спорта. Более того, свыше 50% респондентов готовы отчислять на эти программы дополнительно от 5 до 10 тыс. рублей каждый месяц.