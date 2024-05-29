Минфин оценил доходы от налоговой реформы в 2,6 трлн рублей за 2025 год

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Министерство финансов РФ оценило дополнительные доходы бюджетной системы России от запланированных налоговых изменений в 2,6 трлн рублей за 2025 год. Это следует из внесенного ведомством в Правительство пакета поправок в Налоговый кодекс, сообщает РИА Новости.

При этом более половины этой суммы принесет повышение с 20% до 25% налога на прибыль организаций: около 1,6 трлн рублей с учетом вычетов, а за период до 2030 года — примерно 11,1 трлн, уточняет «Интерфакс».

Расширение прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц даст около 533 млрд рублей в 2025 году, а за период до 2030 года — примерно 3,1 трлн (с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов).

После принятия новеллы появятся пять ступеней налогообложения доходов физических лиц вместо нынешних двух:

— 13% при доходах до 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн в год);

— 15% для части дохода в диапазоне от 200 до 416,7 тыс. рублей в месяц (2,4–5 млн в год);

— 18% для части дохода в диапазоне от 416,7 тыс. до 1,67 млн рублей в месяц (5–20 млн в год);

— 20% для части дохода в диапазоне от 1,67 до 4,17 млн рублей в месяц (20–50 млн в год);

— 22% для части дохода свыше 4,17 млн рублей в месяц (более 50 млн в год).

Кроме того, предусмотрено введение акцизов на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания, а также на природный газ, приобретенный для производства аммиака, повышение порогов для применения упрощенной системы налогообложения и признание применяющих «упрощенку» плательщиками НДС, ряд других изменений.

Предполагается, что нововведения будут приняты Государственной Думой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу 1 января 2025 года, замечает РБК.