Глава РСПП предложил альтернативный вариант повышения НДФЛ

Александр Шохин

Фото: kremlin.ru

Количество ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц следует уменьшить, а ее верхнюю планку —ограничить уровнем 18%. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РБК.

Шохин согласен с тем, что «введение прогрессивной шкалы НДФЛ отражает запрос общества на социальную справедливость» и что имеющие более высокие доходы «должны платить больше». Но, по его мнению, сейчас предлагается ввести слишком много ставок, а максимальный размер прогрессивной шкалы чрезмерно высок.

«Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы», — предупредил глава РСПП.

Кроме того, подчеркнул он, предложенный Правительством стартовый порог увеличения ставки в 2,4 млн рублей в год приведет к повышению нагрузки «на высококвалифицированных рабочих, инженеров и другие массовые категории занятых, что не вполне соответствует задаче повысить справедливость налогообложения».

Соответственно, в качестве компромиссного решения Шохин предложил рассмотреть возможность «уменьшения количества ставок и ограничения верхней планки на уровне 18%». Помимо прочего, он выступил за сохранение целевого расходования дополнительных средств от НДФЛ.

Альтернативная шкала НДФЛ от президента РСПП выглядит следующим образом:

— 13% при доходах до 5 млн рублей в год;

— 15% при доходах от 5 млн до 50 млн рублей в год;

— 18% при доходах свыше 50 млн рублей в год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство финансов РФ оценило доходы от налоговой реформы в 2,6 трлн рублей за 2025 год.