В Нижнекамске мемориальный комплекс участникам СВО установят на площади Победы

В Нижнекамске определили место для установки мемориального комплекса, посвященного участникам специальной военной операции. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев по итогам выездного совещания, которое прошло с участием представителей боевого братства, архитектора и скульптора.

Будущий мемориал появится на площади Победы – на участке, где сейчас размещены образцы военной техники: пушки и танки. Техника будет перенесена по обе стороны от Вечного огня. По словам Радмира Беляева, это решение позволит сохранить историческую преемственность пространства и одновременно создать достойное место памяти землякам – участникам СВО.

Отдельно он подчеркнул, что проект мемориала разрабатывается при участии ветеранов СВО и родственников погибших бойцов.

«Принципиально важно, что проект создается при участии ветеранов специальной военной операции и близких погибших. В таком же формате совместного обсуждения макет будет дорабатываться перед началом строительных работ», – отметил Беляев.

Сейчас на выбранном участке установлен каркас будущего комплекса – он позволяет отработать масштаб мемориала непосредственно на местности и оценить, как объект будет восприниматься в пространстве площади.

Глава района выразил уверенность, что мемориальный комплекс получится сдержанным, достойным и по-настоящему значимым для города. Установить его планируется весной 2026 года.