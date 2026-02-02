Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»

О порте на Каме за 17 млрд рублей, логистическом каркасе Закамья, автотранспортном хабе с отелем и перезагрузке ЖКХ в Нижнекамском районе рассказал глава муниципалитета, мэр Нижнекамска Радмир Беляев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».





Радмир Беляев: «Такие города, как Нижнекамск, – это про устойчивость и про уверенность в завтрашнем дне»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Впереди у нас очень большие перспективы»

– Радмир Ильдарович, добрый день. В сентябре прошлого года вы стали руководителем Нижнекамска и Нижнекамского района. Хотя город для вас не новый – вы долгое время работали здесь первым заместителем руководителя исполкома, – какие приоритеты видите для себя в этой должности?

– Прежде всего, хочу отметить, что Нижнекамск – это крупный промышленный центр, это столица нефтехимии не только республики, но и нашей страны. За последние годы здесь реализовано огромное количество крупных инвестиционных проектов, и впереди у нас очень большие перспективы.

Наиболее масштабный проект последних десятилетий – строительство нового этиленового комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», входящем в СИБУР. Это крупнейший проект в нефтехимии республики со времен Советского Союза, который дает ощутимый эффект – в прошлом году предприятие выпустило рекордный объем продукции. Что еще важнее – сегодня на базе ЭП-600 развивается целая серия проектов по более глубокой переработке. С прошлого года производится гексен, в стадии строительства производства полистирола и металлоценового полиэтилена. Проекты поддержаны Раисом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, дают очень серьезный стимул для роста и развития территории. В совокупности это более тысячи высокотехнологичных рабочих мест на самом предприятии, только за 2025 год – это более 700, плюс дополнительные объемы работ, заказы для подрядных организаций.

Один из ключевых приоритетов – это развитие свободной экономической зоны «Алабуга – Нижнекамск». Речь идет о 700 гектарах территории. Вы знаете, что в прошлом году мы внесли изменения в закон Республики Татарстан: вывели часть промышленной зоны в районе сельского поселения Прости из территории опережающего развития, чтобы не было наложения федеральных преференций, и передали эту территорию для получения статуса свободной экономической зоны «Алабуга».

Предполагается классическая экономическая зона, и там будет развиваться ряд крупных производств, в том числе по переделу нашего собственного сырья, которое сегодня выпускают градообразующие предприятия.

Второе направление – это биотехнологии. Этот проект хорошо известен в республике, он реализуется компанией «Татнефть» и связан со свободной экономической зоной «Зеленая Долина». Это направление тоже открывает для нас большие перспективы.

Кроме того, компания СИБУР – «Нижнекамскнефтехим» – реализует крупные масштабные инвестиционные проекты, которые были презентованы и утверждены Раисом республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Это проект ЭП-600 – второй по мощности завод по производству этилена – и проект «Гексен-1». Эти проекты дают очень серьезный инвестиционный потенциал для роста и развития территории.

Все эти крупные промышленные и инвестиционные направления напрямую зависят от качественной инфраструктуры и логистики. Именно поэтому мы уделяем этому вопросу особое внимание.

– Отдельно вы упомянули логистику. Почему это направление сегодня для вас так важно?

– Потому что логистика – это основа для устойчивого развития промышленности. У нас очень серьезно развивается логистическая инфраструктура.

В Тукаевском районе, на границе с нами, находится крупный логистический терминал, который администрируется «Алабугой». Это железнодорожный терминал, масштабы которого действительно впечатляют. Честно скажу, раньше такие терминалы я видел только по телевизору, а сегодня это уже реальность.

Железная дорога сегодня в России – один из самых доступных и эффективных видов транспорта по цене и по срокам доставки продукции, которую мы производим.

Второе логистическое направление – это развитие речной логистики по Каме. Сейчас реализуется проект «Тэмпо»-порта, который ведет компания «Татэлектромаш». Проект утвержден Инвестиционным советом Республики Татарстан, он активно развивается и также является очень перспективным для нашей территории.

«Тэмпо»-порт – уникальный проект за 17 миллиардов рублей»

– Именно порт на реке?

– Именно порт на реке, да.

Кроме того, очень большое значение для нас имеет обход Набережных Челнов и Нижнекамска (дорога открыта в конце 2024 года, входит в состав федеральной трассы М12, – прим. Т-и). Мы теперь по времени ощущаем это очень конкретно: вот я, например, до вас доехал за два часа, не нарушая правил дорожного движения. Раньше на это уходило около четырех часов.

И дело даже не только во времени. Раньше мы ехали по региональной дороге через Чистополь, через Алексеевский район – это узкая дорога, регионального уровня, менее комфортная, и, конечно, с точки зрения безопасности она уступает. Сравнивать даже нечего.

С вводом обхода ситуация принципиально изменилась. Наш Нижнекамск стал проездным городом, и для нас это открыло очень серьезные перспективы. Это и сервисные компании, которые зашли, это и заправочные станции, это и транзитные потоки.

Сейчас мы проектируем вылет из города на трассу М12. И логистика – безусловно, логистика – становится одним из ключевых факторов развития.

«Аэропорт Бегишево – это, по сути, Закамские ворота» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Аэропорт Бегишево также входит в логистическую связку?

– Да, и аэропорт Бегишево, конечно. Это, по сути, Закамские ворота. Мы не делим, в каких именно районах это находится, потому что все это работает во благо развития республики, Нижнекамска и всего Закамья.

Сегодня у нас выстроена комплексная логистика: как я уже отметил, это железная дорога, автомобильный транспорт – федеральные трассы, водный транспорт. Порты уже действуют, но вот такой формат, как «Тэмпо»-порт, с сопутствующим хранением, с выгрузкой, с соответствующими производствами, – это уникальный проект. Его объем – порядка 17 млрд рублей.

В совокупности с аэропортом Бегишево эта инфраструктура формирует мощный логистический каркас, который делает нашу территорию действительно сильной и конкурентоспособной.

– То есть ваша задача, как руководителя города и района, – способствовать развитию этих проектов?

– Да, безусловно. Кроме того, у нас еще семь промышленных парков. Сейчас мы занимаемся созданием третьей очереди промпарка «Нижнекамск». Первый промпарк, которым я занимался в 2019 году вместе с Айдаром Раисовичем Метшиным (ранее – глава района, сейчас – депутат Госдумы РФ, – прим. Т-и), полностью заполнен: там работают около 20 производств, и свободной земли уже нет. Проект оказался очень успешным.

Поэтому при поддержке Рустама Нургалиевича мы приступили к третьей очереди, сейчас идет проектирование.

Экономика, безусловно, важна – это рабочие места, это оплата труда. Но, пожалуй, даже важнее вопросы, связанные с жизнеобеспечением наших жителей.

«Можно провести сто ярких мероприятий, но если приходишь домой, у тебя холодно, нет горячей воды, отопления, – тогда все остальное не имеет значения» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Можно прославляться на всю страну, но если у тебя дома холодно, тогда все остальное не имеет значения»

– Давайте поговорим о жизнеобеспечении. В прошлом году в городе был достаточно сложный информационный фон, связанный с проблемами ЖКХ: аварии, недовольство жителей. Что сейчас происходит в этой сфере?

– Вы знаете, я всегда говорю: можно провести сто ярких мероприятий, прославляться на всю страну – это важно и нужно. Но если приходишь домой, у тебя холодно, нет горячей воды, отопления, – тогда все остальное не имеет значения. Поэтому для нас первоочередная задача – жизнеобеспечение.

Хочу выразить огромную благодарность Рустаму Нургалиевичу за принятое решение, Правительству республики. Прежде всего – за то, что передано управление нижнекамскими сетями компании «Татэнерго». Это мощнейшая компания в стране, которая работает во благо республики. Отдельное спасибо Раузилу Магсумяновичу Хазиеву (генеральному директору «Татэнерго», – прим. Т-и) и всей его команде. У нас действительно сложилась отличная команда филиала «Татэнерго». Руководитель филиала – молодой и перспективный человек, недавно избран депутатом.

Сейчас уровень аварийных служб другой, уровень зарплат другой. В перспективе на Инвестиционном совете мы обсуждали улучшение условий работы компании, речь идет в том числе о строительстве административно-бытового корпуса.

«Хочу выразить огромную благодарность Рустаму Нургалиевичу, правительству республики прежде всего за то, что передано управление нижнекамскими сетями компании «Татэнерго» Фото: © rais.tatarstan.ru

Кроме того, благодаря совместным вложениям по федеральной и республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры, буквально за два года в авральном режиме мы заменили более 60 километров тепловых сетей и отремонтировали более 30 центральных тепловых пунктов. Это позволило сократить количество жалоб почти в пять раз.

Для сравнения: в новогодние праздники прошлого года по вопросам отключений тепла и горячей воды поступило 1280 жалоб. Сегодня ситуация значительно лучше.

«Если брать среднюю аварийность по республике, мы все еще входим в топ-5 проблемных участков. Однако по сравнению с прошлым годом это уже совершенно другой уровень» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Критическая точка пройдена. Но мы все еще входим в топ-5 проблемных участков»

– И сколько жалоб было в эти новогодние каникулы?

– Поступило всего 286 жалоб. Чувствуете разницу? В пять раз меньше. Критическая точка, можно сказать, пройдена. Но изношенность сетей сохраняется. Если брать среднюю аварийность по республике, мы все еще входим в топ-5 проблемных участков.

Однако по сравнению с прошлым годом это уже совершенно другой уровень. Более 3,5 млрд рублей вложено в инфраструктуру, и огромная работа, проделанная многочисленными подрядчиками под руководством «Татэнерго», дала стабильность и ощутимый результат.

Сегодня, конечно, есть порывы – в среднем до пяти в день по горячему водоснабжению и отоплению. Обычно это полдня на 30–40 многоквартирных домов. Это, безусловно, значительный показатель, но совсем не тот, что был раньше.

Хочу отметить, что мы одни из первых в республике в этом году получили паспорт готовности к отопительному периоду. Это большое достижение – за летний период была проведена серьезная подготовка. Многие даже сомневались, что нам это удастся, но мы получили паспорт и заслуженно его получили. И, как вы видите, зима проходит стабильно. Тьфу-тьфу, чтобы так продолжалось.

«Немаловажный фактор – программа «Наш двор». В 2025 году мы отремонтировали 52 двора на сумму около миллиарда рублей. И при этом сразу заменили все сети» Фото: © rais.tatarstan.ru

– Какие дальнейшие шаги намечены в рамках программ по жизнеобеспечению?

– Хочу отметить, что сейчас формируется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, работа продолжается. Мы очень рассчитываем на поддержку правительства республики и страны, потому что этот вопрос нужно полностью закрыть. Я хочу, чтобы в Нижнекамске была стабильность: любой порыв воспринимался бы как чрезвычайная ситуация, а не как обычная норма.

Считаю, что при правильных темпах работы в ближайшие два-три года мы сможем полностью решить эту проблему по Нижнекамску.

Кроме того, немаловажный фактор – программа «Наш двор». В 2025 году мы отремонтировали 52 двора на сумму около миллиарда рублей. И при этом сразу заменили все сети: холодное и горячее водоснабжение, отопление. Логично, чтобы потом не возвращаться к вскрытию асфальта.

– То есть в рамках благоустройства вы одновременно решали и коммунальные вопросы?

– Да, именно так. Мы меняем асфальт, тротуары и одновременно все сети, чтобы потом не приходилось вскрывать улицы повторно. Это экономит средства и время. С 2025 года во всех дворах, которые ремонтируются, мы сразу заменяем сети.

На 2026 год также выделены средства: мы продолжаем менять сети, а уже после этого укладываем асфальт. Особая благодарность Алексею Валерьевичу Песошину (Премьер-министру РТ, – прим. Т-и) за поддержку и выделение средств на эту работу.

«Для нас было важно сохранить автовокзал. Мы его сохранили и теперь приводим в современное состояние» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«На базе автовокзала появится полноценный автотранспортный хаб с отелем»

– Еще одна из давних проблем города – транспортная инфраструктура. В свое время к разработке маршрутной сети привлекали специалистов из столиц, были сложности с автобусами, с автотранспортными предприятиями. Какая ситуация сегодня и какие планы на будущее?

– Если говорить об общественном транспорте, то сегодня ситуация, я бы сказал, более чем стабильная.

Прежде всего отмечу, что нам удалось сохранить автовокзал. Для нас это принципиально важно. Раис республики на 2026 год дополнительно выделил 87 млн рублей на проведение капитального ремонта. В результате на базе автовокзала появится полноценный автотранспортный хаб с отелем.

– Речь идет о существующем автовокзале?

– Да, о существующем, исторически сложившемся. Он был построен порядка 60 лет назад – фактически ровесник города, который в этом году отмечает юбилей.

В то время любой город начинался с вокзала – речного, железнодорожного или автомобильного. Поэтому для нас было важно сохранить этот объект. Мы его сохранили и теперь приводим в современное состояние, развивая как важную часть транспортной инфраструктуры города.

– Что сегодня представляет собой автобусный парк Нижнекамска?

– По автобусам ситуация сегодня следующая. Во-первых, это вахтовые перевозки на промышленные предприятия. В них задействовано более 100 автобусов: новые, комфортабельные, работающие на метане. У СИБУРа, у KAMA TYRES («Нижнекамскшины», – прим. Т-и), у ТАИФа, у «Татнефти» – современные автобусные парки, там вопросов нет, все организовано. Работников по городу собирают, люди довольны, и необходимости добираться на предприятия на личном транспорте просто нет.

Сегодня 40% городских перевозок выполняются большими автобусами с комфортными условиями для пассажиров Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

Второе направление – городской общественный транспорт. В городе задействовано 50 единиц подвижного состава. Это 19 автобусов большой и средней вместимости, приспособленных для маломобильных групп населения. Это автобусы «Лотос» на метане: ранее их было девять, еще десять нам передал Рустам Нургалиевич по программе ГТЛК. Сегодня 40% городских перевозок выполняются большими автобусами с комфортными условиями для пассажиров. Еще 60% – это современные автобусы «Некст», которые республика выделила и передала нам в 2023 году.

В результате интервал движения сейчас составляет 7–8 минут, ежедневно на линию выходят 46 автобусов.

Кроме того, мы заключили соглашение с сервисом Яндекс Go. В рамках проекта «Цифровой Нижнекамск» внедряется система онлайн-отслеживания транспорта: все остановки будут оборудованы табло, а у каждого жителя появится возможность видеть в телефоне, как в реальном времени движется его автобус. Яндекс Go – одна из самых передовых IT-компаний, и то, что они заходят в наш город, – это, безусловно, большой плюс.

«По общественному транспорту город закрыл ключевые вопросы»

– Насколько трамвайная система сегодня решает задачи городского транспорта?

– Если говорить о трамвайном сообщении, то сегодня у нас в наличии 30 трамваев, ежедневно на линию выходят 16. Интервал движения стабильный – 7–8 минут. Трамваи охватывают порядка 50% территории города. Чтобы расширить этот охват, необходимо строительство новых линий – это давний и хорошо понятный вопрос, которым нужно заниматься дальше.

«Для пригородных маршрутов были обновлены пять новых больших автобусов НЕФАЗ. Это тоже стало возможным благодаря поддержке Раиса республики» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

Отдельно отмечу пригородные перевозки. Все сельские поселения Нижнекамского района на 100% охвачены маршрутной сетью. Она достаточно большая и разветвленная. Кроме того, мы субсидируем сезонные перевозки в сады и огороды. Для пригородных маршрутов были обновлены пять новых больших автобусов НЕФАЗ. Это тоже стало возможным благодаря поддержке Раиса республики – через ГТЛК по федеральной программе. Отдельные слова благодарности Фариту Мударисовичу Ханифову (министру транспорта и дорожного хозяйства РТ, – прим. Т-и), который стоял у истоков этой работы, мы многое делали вместе, рука об руку.

Сегодня администрированием всей системы занимается ПАТП. Его возглавляет Юрий Геннадьевич Иванов – грамотный руководитель, профессионал, который исторически работает с этим предприятием и умеет выстраивать работу, в том числе с водителями.

Мы субсидируем автобусные перевозки на сумму порядка 180 млн рублей. Все льготные категории обеспечены проездом, семьи участников СВО имеют проездные билеты и пользуются общественным транспортом бесплатно.

Поэтому говорить о кризисе общественного транспорта в Нижнекамске сегодня не приходится. Напротив, система развивается динамично и работает стабильно. Количество жалоб минимальное – порядка десяти в месяц, и то по незначительным моментам.

Я очень рад, что такой крупный промышленный город сегодня закрыл по общественному транспорту ключевые вопросы. Но расслабляться нельзя – нужно двигаться дальше. Мы планируем реализовать пять старых автобусов и на вырученные средства приобрести еще один новый большой автобус. Обновление подвижного состава будет вестись планомерно и постоянно – это для нас ключевая задача.

«Мы вместе с министром здравоохранения вручали ключи от квартир нашим врачам. У нас действует новая программа поддержки специалистов» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Филиал онкодиспансера – важный вопрос для города»

– Одна из чувствительных тем – здравоохранение. В первом квартале 2026 года планируется открытие филиала онкологического центра. На каком этапе находится проект, какие возможности он даст и почему он так необходим Нижнекамску?

– К нам приезжал министр здравоохранения Альмир Рашидович Абашев, и мы вместе вручали ключи от квартир нашим врачам. У нас действует новая программа поддержки специалистов: с 1 января муниципалитет выплачивает 250 тысяч рублей вновь прибывшим врачам и 500 тысяч – по узким специальностям. Также действует трехуровневая система предоставления жилья: первый уровень – арендное жилье на три года; второй – арендное жилье вне муниципального фонда, 50 на 50 субсидируется с больницей, коммунальные платежи платит новый врач; третий уровень – приобретение социального жилья через гранты до 800 тысяч рублей и социальную ипотеку. 13 семей уже получили жилье, еще 11 квартир будут переданы в ближайшее время.

Что касается филиала РКОД, это очень важный вопрос для города. Сейчас у нас есть отделение онкологии, но там несколько проблем. Во-первых, отделение требует ремонта. Во-вторых, в Нижнекамске нет отдельного подразделения Республиканского клинического онкодиспансера (РКОД). Это ограничивает финансирование, получение лекарств на месте и оказание всех сопутствующих послеоперационных процедур. Хотя у нас есть хорошая хирургия и новый корпус экстренной медицины, этих функций для онкобольных недостаточно.

«В Нижнекамске нет отдельного подразделения Республиканского клинического онкодиспансера. Это ограничивает финансирование, получение лекарств на месте» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Необходимые меры: создание юридического филиала РКОД совместно с Минздравом (эта работа уже ведется, планируется завершение в первом квартале), выделение отдельного финансирования для онкобольных.

Что это даст? Во-первых, выдача лекарств в Нижнекамске – пациентам больше не нужно ехать в Альметьевск, Мамадыш, Набережные Челны или Казань. Во-вторых, первичная диагностика и установление диагноза будут проходить на месте. В-третьих, здесь можно проводить послеоперационные процедуры. В-четвертых, филиал позволит выполнять ряд несложных операций.

Единственные ограничения – лучевая и химиотерапия, так как у нас нет лучевого корпуса. Мы приступаем к проектированию совместно с промышленными предприятиями. Высокотехнологичные операции пациентам с метастазами будут по-прежнему проводиться в Набережных Челнах. Но важно, чтобы больные могли проходить перевязки и другие процедуры в Нижнекамске, – это значительно облегчает их жизнь.

– А удастся ли укомплектовать центр кадрами?

– Кадры есть. В отделении РКОД работают порядка 10 онкологов. Мы не планируем строить новый онкодиспансер, как в Набережных Челнах или Казани. Речь идет именно о базовых мероприятиях и процедурах, которые необходимо проводить на месте.

Понимаем, что высокотехнологичные операции будут проводиться в крупных центрах, но все основные услуги должны быть доступны здесь. Сравнимо с тем, как рожениц не отправляют в другой город, если есть местная перинатальная помощь, – это логично и необходимо.

«Инвесторы приходят активно, в том числе по строительству жилья, что особенно радует» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Откроем первый в Закамье пятизвездочный отель с рестораном Аркадия Новикова»

– Вы уже в начале упомянули работу с крупными компаниями и предприятиями. А хотелось бы подробнее поговорить о развитии предпринимательства и бизнеса в Нижнекамском районе. В конце 2025 года у вас проходил инвестиционный форум «Акча», были подписаны соглашения с инвесторами. Можно ли рассказать о них подробнее? Какие результаты уже есть?

– Мы продолжаем традицию работы по принципу одного окна для развития предпринимательства. Сейчас мы восстанавливаем работу центра по поддержке предпринимательства и планируем его трансформировать. Как я всегда говорил: у инвестора не должно быть административных барьеров. Любому инвестору необходимо оказывать поддержку под ключ. Именно тогда инвесторы с удовольствием приходят на нашу территорию.

Эффективно работает и Инвестиционный совет при главе района – реально работает, а не для галочки. За шесть месяцев прошлого года мы провели 12 заседаний – это примерно по два в месяц. В каталог инвестиционных проектов включено порядка 60 проектов, с общим объемом инвестиций свыше 30 млрд рублей. Проекты абсолютно разноплановые: производственные, сервисные, гостиничные комплексы. Каждый проект находится на своей стадии реализации, мы постоянно мониторим их и следим за ходом работы.

На территории района действуют семь промышленных парков, два из которых сейчас проходят аккредитацию в Министерстве экономики Республики Татарстан.

Меня очень радует инвестиционная активность Нижнекамска. В феврале планируется открытие производства коммерческих холодильников компании «Совитал» – это миллиард рублей инвестиций.

Уже сейчас у нас производятся, например, пленка «Айфлекс» и упаковка для соль-илецкой соли – это тоже продукция нижнекамских предприятий. Активно работают и ряд других компаний. Поэтому сегодня Нижнекамск славится не только нефтехимической продукцией, но и продукцией малого и среднего бизнеса.

Кроме того, мы реализуем крупный совместный проект с инвестором по строительству пятизвездочного отеля с рестораном Аркадия Новикова. Мы договорились, что он откроет первый ресторан такого уровня в Закамье на базе отеля.

– А этот пятизвездочный отель с рестораном Аркадия Новикова будет строиться в Красном Ключе?

– Нет, это будет в самом городе. У нас есть муниципальное, давно не используемое здание, которое мы продаем через аукцион – по оценке около 124 миллионов рублей. Бюджет пополнится, а инвестор уже с пристроем будет строить пятизвездочный отель со спа и рестораном Аркадия Новикова. Для города это очень хороший проект, особенно если говорить о сервисных компаниях.

У нас в целом разноплановые проекты. Инвесторы приходят активно, в том числе по строительству жилья, что особенно радует. В прошлом году мы ввели более 100 тысяч квадратных метров жилья. Для Нижнекамска это немного, но больше, чем наш план, и это рекорд за последние десять лет по вводу жилья.

«Жилищный рынок Нижнекамска ожил и проходит хорошую эволюцию, несмотря на сложности, связанные с ключевой ставкой» Фото: © tatartsan.ru

Если посмотреть на структуру жилья, она радует: есть индивидуальное строительство (ИЖС), коммерческое жилье в жилищных комплексах, появилась социальная ипотека – последние три года мы не сдавали домов по этой программе – и корпоративное жилье. Например, компании СИБУР и «Татнефть» реализуют корпоративное жилье, и это также включено в планы.

То есть жилищный рынок Нижнекамска ожил и проходит хорошую эволюцию, несмотря на сложности, связанные с ключевой ставкой.

Хочу привести пример: недавно был на соревнованиях по боксу. У нас есть местный предприниматель Дмитрий Юрьевич Тиньгаев, он возглавляет Федерацию бокса и строит жилье в городе. Я спросил: «Как продажи?» Он ответил: «Октябрь, ноябрь, декабрь – все квартиры проданы». Даже с учетом снижения продаж на 20% из-за ключевой ставки, стройки никто не заморозил – все строится и развивается, что нас очень радует.

Кроме того, мы проанализировали миграционный приток за 2025 год. Речь не о мигрантах, а о релокантах – гражданах РФ из других регионов, которые переезжают жить и работать в Нижнекамск. В прошлом году прирост составил 1029 человек.

– А кто именно приезжает в Нижнекамск?

– Это жители таких городов, как Воронеж, Тобольск, Благовещенск, Нижний Новгород, и других. Также есть специалисты из Удмуртии, например из Глазова и других городов.

– То есть люди приезжают сюда работать?

– Да, приезжают работать. Но хочу подчеркнуть, что у наших промышленных предприятий – «Татнефти», СИБУРа, ТАИФа – очень серьезно работают рекрутинговые центры. Они сопровождают привлечение специалистов под ключ: это и жилье, и коллективные договоры, которые предоставляют много социальных услуг, и достойная оплата труда.

Сегодня средняя зарплата по району составляет 109 тысяч рублей – это на 27% выше среднереспубликанского показателя. На промышленных предприятиях она достигает 150 тысяч рублей.

«Можно будет сесть в Набережных Челнах, проплыть до Нижнекамска по Каме, насладиться природой, термами и вернуться обратно» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Мы очень рассчитываем на «Метеоры»

– Вы упомянули инвестпроект с отелем. А хотелось бы подробнее поговорить о развитии туризма в Нижнекамске. Судя по статистике, турпоток растет колоссально. При этом Нижнекамск – промышленный город. Откуда приезжают туристы и зачем?

– Вы знаете, я несколько раз проверял цифры и даже договорился с Сергеем Евгеньевичем Ивановым из Комитета по туризму – «проанализируйте их еще раз». Но, насколько мы понимаем, цифры подтверждаются.

Первое – у нас большой поток приезжих в «Нижнекамские термы». Это туристы выходного дня, и не только. Второе – более 100 теплоходов причаливают на нашу причальную стенку в рамках маршрутной сети судоходства. И третье – деловые туристы, которые приезжают на промышленные предприятия.

Есть нюанс: кого мы считаем туристом? По одной методике – данные от музеев, терм и других объектов. По другой – загрузка гостиничных номеров, это уже более очевидно. Есть и более сложные инструменты – анализ IP телефонов иногородних гостей.

По первой методике у нас примерно миллион туристов. По второй – мы считаем загрузку гостиниц, баз отдыха и терм. Также учитываем туристов на один день. Подтвержденные цифры есть и по теплоходам.

– Есть ли планы по развитию туристических маршрутов?

– Мы очень рассчитываем на «Метеоры». Был пресс-тур – участники приезжали с большим воодушевлением! Когда маршруты будут восстановлены при поддержке Фарита Мударисовича (Ханифова, – прим. Т-и), Рустама Нургалиевича и «Татфлота», можно будет сесть в Набережных Челнах, проплыть до Нижнекамска по Каме, насладиться природой, термами и вернуться обратно.

С точки зрения сервисов ресторан Новикова и пятизвездочный отель со спа, безусловно, дадут дополнительный поток. Например, в недавно открытой гостинице «Люксор» со спа около 10–15% гостей приезжают исключительно ради отдыха.

Мы также продолжаем работу с историко-культурными объектами. Усадьба Стахеева – давний проект: она горела, многое с ней происходило. Сейчас по гранту «Татнефти» завершаем проектирование концепции (10 млн рублей). Дальше вместе с помощником Раиса РТ Олесей Александровной Балтусовой планируем обратиться к руководству республики для восстановления усадьбы. Это уникальный объект, расположенный в Корабельной роще, где, кстати, Шишкин рисовал «Трех медведей» и другие работы.

«Монумент разместится у Вечного огня рядом с бюстами ветеранов Великой Отечественной войны» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Весной начнется строительство нового крупного монумента, посвященного бойцам»

– Тема поддержки участников СВО и их семей всегда была важна для Нижнекамска. Что делается сейчас и что планируется в 2026 году?

– Это наш долг. Если бы не наши герои, не наши бойцы, мы бы сейчас не давали интервью в «Татмедиа», а сидели бы в окопах. Поэтому ребятам огромная благодарность. За полгода я дважды выезжал в зону специальной военной операции, встречался с бойцами и планирую новые поездки.

Мы ежемесячно отправляем два гуманитарных конвоя. У нас есть бойцы, которые принимают активное участие. Работа по гуманитарной поддержке продолжается на постоянной основе, участвуют все: семь волонтерских центров, Координационный совет, фонд «Защитники Отечества». Совместно с Айдаром Раисовичем Метшиным мы ведем проект «Возвращение героев домой». Когда война закончится, всех нужно будет трудоустроить, помочь социализироваться. Уже сейчас видим большое количество вопросов, связанных с доступной средой и другими аспектами, и готовимся заранее.

Ключевая цель – возвращение наших героев и поддержка их семей. Например, в декабре прошла акция «Елка желаний»: все семьи погибших героев получили подарки. Это важно для сохранения памяти о героях.

«Мы выбирали проект вместе с родными и близкими, согласовывали эскизы» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

– Планируются ли какие-то памятные проекты?

– Весной начнется строительство нового крупного монумента, посвященного бойцам, погибшим в СВО. Монумент разместится у Вечного огня рядом с бюстами ветеранов Великой Отечественной войны. Мы переносим технику с текущего места, чтобы создать единый комплекс памяти.

Мы выбирали проект вместе с родными и близкими, согласовывали эскизы. Память должна жить вечно. Каждый ребенок, родственники и жители города должны иметь возможность прийти, поклониться, сказать спасибо и возложить цветы. Стоимость проекта – 60 миллионов рублей, материалы – бронза и гранит. Эту работу мы будем приоритетно продолжать, потому что сохранение памяти о наших героях – это важнейшая задача.

«В Камских Полянах сегодня проживает 14 тысяч человек. Для жизни есть всё: дороги, энергетика – всё замечательно» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Я вижу Камские Поляны как туристическую рекреационную зону для отдыха»

– Мы в основном говорили о Нижнекамске, но есть и район, где есть значимые населенные пункты, такие как Камские Поляны. Хотелось бы узнать о развитии территории района: ФАПы, больницы, школы – что делается сейчас, какие проекты есть?

– У нас 15 сельских поселений, включая Камские Поляны. Этот поселок интересен своей историей – атомная станция так и не срослась, но поселок живет и развивается. Прекрасный, красивый населенный пункт. Сейчас мы подали «камполянскую» елку на федеральный конкурс на лучшую елку, активно работаем над благоустройством: второй этап сквера «Соенеч», улучшение общественных пространств.

В Камполянах сегодня проживает 14 тысяч человек. Там есть бассейн, Ледовый дворец, спортивный комплекс «Олимп», есть «Чулман-Су» – Дом творчества, Детская школа искусств. Для жизни есть всё: дороги, энергетика – всё замечательно.

И мало кто, наверное, поверит, но мы это сделали: в несколько этапов отремонтирована спортивная школа, ключевая для Камских Полян, она одна такая. Мы с министром спорта Владимиром Леоновым планируем ее открытие в ближайшее время. Там вложено 500 млн рублей. Это мощнейший спортивный комплекс. Наверное, таким спортивным комплексом мало кто даже из районов Татарстана может похвастаться. Он многофункциональный, там практически все виды спорта.

«Активно работаем над благоустройством: второй этап сквера «Соенеч», улучшение общественных пространств» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

– Какие рабочие места и предприятия есть в Камских Полянах?

– Рабочие места есть. Там работает производственная компания «Нова Ролл Стрейч», есть индустриальный парк «Камские Поляны», ряд других производств. Есть работа вахтовым методом, постоянные маршруты курсируют.

В 2025 году один из ключевых моментов – открытие филиала нашего Колледжа нефтехимии и нефтепереработки. Сейчас там учится 50 студентов. Это очень здорово, потому что до этого колледжа там не было. Сейчас мы планируем ремонтировать этот филиал ровно так же, как сейчас ремонтируем корпус «В» Колледжа нефтехимии и нефтепереработки в Нижнекамске. Образование очень важно.

Если говорить про стратегию развития Камских Полян, мы разрабатываем сейчас проект, чтобы войти в программу «Комплексное развитие сельских территорий». Хотим войти в перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации – это даст возможность участвовать в федеральных программах.

Вообще из глобальных целей – есть желание развивать туристическую и рекреационную зону. У нас уже есть несколько проектов: рыбацкая усадьба «Камская гавань». Есть желание поработать и по горнолыжному комплексу, если сложатся условия. У нас Кама, наличие гор – все позволяет. И много других проектов. Я вижу Камские Поляны как туристическую рекреационную зону для отдыха наших жителей и близлежащих населенных пунктов. Это суперская перспектива, будем работать.

«В Камских Полянах есть бассейн, Ледовый дворец, спортивный комплекс «Олимп», «Чулман-Су» – Дом творчества, Детская школа искусств» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«За полгода очередь из многодетных семей на земельные участки сократилась с 600 до 170»

– А что делается в других сельских поселениях района?

– По сельским поселениям: программа самообложения – это 1 рубль к 4 рублям, которые добавляет республика. В том году порядка 100 млн рублей вложили по самообложению, все работы выполнены, то, что выбрало население.

На 2026 год мы отремонтируем Сухаревский Дом культуры. Вводятся ФАПы, газификация активно ведется.

Что касается земель для многодетных, полгода назад была очередь порядка 600 семей. Благодаря активной работе Управления земельных ресурсов и Минземимущества республики очередь сократили к концу года до 170. В первом квартале 2026 года очередь полностью ликвидируем. У нас не будет очереди по многодетным, такая задача поставлена Раисом республики.

Вопрос инженерной инфраструктуры очень остро стоит. Мы работаем со всеми населенными пунктами. Раис республики дал всем районам дополнительное финансирование на дороги. Мы приняли решение направить 283 млн рублей для населенных пунктов, где есть поселки для многодетных, для строительства подъездной или центральной дороги. Это даст возможность уже делать ответвления по программам самообложения. Это первый большой шаг.

По электроэнергии – есть льготные категории. До 200 и более метров сетевая компания обеспечивает, физлицо оплачивает. Вода – работаем с фондом газификации, но в основном модернизируем существующие сети. Если речь про новое строительство – это другой, более емкий вопрос. По воде можно решить вопрос индивидуальной скважиной, по канализации – индивидуальная выгребная яма.

Сегодня основной вопрос для многодетных – дорога. Если есть дорога, вода, электричество, газ – уже можно строить дом, жить и делать все необходимое. Глобально по инженерной инфраструктуре мы начали работу в 2026 году и будем продолжать ее поэтапно.

«У нас стабильное сельское хозяйство. Более 10 тысяч голов скота, надаиваем более 103 тонн молока в сутки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– А как обстоят дела с сельским хозяйством в районе? Какие показатели и проекты есть?

– У нас стабильное сельское хозяйство. Более 10 тысяч голов скота, надаиваем более 103 тонн молока в сутки. Для промышленного города это неплохой показатель.

Есть два крупных инвестиционных проекта, над которыми мы сейчас работаем. Первое – ваминовский («Минтимер») – строительство дополнительного фермерского хозяйства с поголовьем скота до 2,4 тыс. голов. Он будет в Каенлинском сельском поселении.

Второе – убойный цех по птице в районе Сухаревского сельского поселения.

По инвестиционной активности мы будем продолжать работать. Сельское хозяйство у нас стабильно: и животноводство, и земледелие, и ярмарки активно проводим. Так что по селу, слава богу, двигаемся хорошо.

«В городе более 25 общественных пространств» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

«Объясняем, что жить хорошо там, где ты родился»

– Еще одна тема. В Нижнекамске, как и в целом в Закамье, есть повышенный спрос на различных специалистов – и рабочих, и инженерных, на «синих» и «белых воротничков». Что делается в городе, чтобы эту проблему решить?

– У нас сегодня, как и везде, особенно острый дефицит по отдельным вакансиям. На одного безработного приходится 30 вакансий. Особенно это касается медицинских работников, врачей, сотрудников полиции, бюджетной сферы, по учителям дефицит меньше, но тоже есть. И, конечно, малый и средний бизнес испытывает значительный дефицит кадров.

С чем это связано? У нас 7,5 тысячи субъектов МСП – это ООО и ИП – и 24 тысячи самозанятых. При том, что трудоспособных жителей 110 тысяч. Из них 24 тысячи работают на себя, 30 тысяч – на промышленных предприятиях, еще 30 тысяч – в МСП, порядка 18 тысяч – в бюджетной сфере. Вот и весь ресурс.

Поэтому без релокации, без привлечения людей из других регионов и без удержания молодежи на месте проблему не решить. За счет релокации предприятий мы уже приросли на более чем 1000 человек.

– Как удается удерживать выпускников и привлекать молодежь в город?

– Очень приятно, что 80% выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО) по итогам 2025 года остались в Нижнекамске. Это результат работы нашего образовательного кластера с градообразующими предприятиями. Мы вовлекаем детей из детских садов, школ, колледжей, вузов в практику на предприятиях, объясняем, что жить хорошо там, где ты родился: зарплаты высокие, жилье, социальная поддержка.

Наш образовательный кластер включает 12 школ, 4 детских сада и все 9 СПО, которые сохранились с советского периода. Все они работают по разным специальностям, и это здорово.

Важно, что у выпускников школ все больше возможностей получать качественное профессиональное образование непосредственно в родном городе. Тот же «Нижнекамскнефтехим» серьезно вкладывается в развитие образовательных учреждений по своему профилю. В 2025 году компания открыла учебный центр нового поколения «СИБУРИНТЕХ-НК» с десятками современных учебных аудиторий, полигонов и тренажеров для практической отработки навыков. Он рассчитан на обучение и переподготовку 15 тысяч человек в год и становится центром притяжения для школьников, студентов профильных вузов и техникумов, молодых специалистов.

«За счет релокации предприятий мы уже приросли на более чем 1000 человек» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

– А что с иногородними студентами?

– У нас сейчас мощнейший кампус НХТИ, работаем совместно с ректором Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Юрием Михайловичем Казаковым и «СИБУР Интех». Там обучаются 2200 студентов, в основном целевики.

В 2026 году планируем построить 15-этажное общежитие на 400 студентов, чтобы привлечь еще больше иногородних. Сейчас их всего 50, потому что жить-то нужна общага. С новым общежитием будем прирастать.

Кампус современный, со всеми условиями для обучения. Мы создаем связку со школами, СПО и градообразующими предприятиями. Теперь, чтобы получить качественное образование и начать карьеру в Нижнекамске, никуда не нужно ехать – это реальная возможность остаться и развиваться на месте.

«Сам праздник планируем провести в августе. Объекты, приуроченные к юбилею, тоже будут открыты» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы отпразднуем 60-летие города на высоком уровне!»

– В этом году Нижнекамску 60 лет. Какие мероприятия планируются и как вы готовитесь?

– Мы на днях проводили оргкомитет. Первая задача – сказать спасибо нашим первостроителям, всем тем, кто построил такой замечательный город на Каме, вложил силы и средства в чистом поле. Слава богу, большое количество первостроителей в здравии – их можно лично поблагодарить, пожать руку и услышать интересные истории. Это главная задача – чествование наших первостроителей.

Также мы утвердим план мероприятий. В течение года, помесячно, вместе с градообразующими предприятиями пройдут масштабные события. Скоро их анонсируем. К юбилею будет выпущено три книги.

Сам праздник планируем провести в августе на Майдане с приглашением артистов, с шествием и воспоминаниями о тех былых годах. Объекты, приуроченные к юбилею, тоже будут открыты – у нас хороший задел по капитальным ремонтам и строительству на 2026 год.

Мы создаем организационный комитет города и работаем с республикой, чтобы планы были согласованы и на республиканском уровне. Год будет насыщенным, и мы отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!

«Нижнекамск – это по-настоящему уютный, красивый и комфортный город» Фото: © предоставлено пресс-службой Нижнекамского района

– Радмир Ильдарович, в завершение разговора хотелось бы задать более философский вопрос. Нижнекамск – промышленный город, и всегда поднималась тема его миссии. Почему он должен быть привлекательным для молодых людей, которые решают – остаться или уехать? Почему он интересен специалистам, которые приезжают извне? В чем вы видите предназначение Нижнекамска?

– Во-первых, Нижнекамск – это по-настоящему уютный, красивый и комфортный город. Таким его сделали первостроители, все те, кто вкладывал силы, упорство, труд, и, конечно, наши жители. Это очень важно.

У нас прекрасная география – и логистическая, и природная: река Кама, леса. В городе более 25 общественных пространств. Широчайшая сеть спортивных объектов, объектов здравоохранения, образования разных профилей. Можно учиться, получать знания, развиваться. Очень сильное дополнительное образование. Сегодня, к примеру, мы с Тимуром Джавдетовичем (Сулеймановым – руководителем регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», – прим. Т-и) проводим общественное обсуждение – в Нижнекамске создается первый «Дом Первых» в России, еще один Центр детского дополнительного образования на базе Центра детского творчества.

У нас замечательные жители – добрые, отзывчивые, трудолюбивые. И, что принципиально важно, у нас есть стабильность. Хорошие заработные платы, широкий выбор профессий, реальные возможности для самореализации.

Да, нам нужно и дальше развивать сервисные компании, чтобы не было необходимости ехать в Казань или Набережные Челны за покупками, услугами, впечатлениями. Мы это понимаем и этим занимаемся. В 2021 году открылся торговый комплекс «Рамус Молл». Он объективно снизил отток людей в другие города. Это видно и по обороту торговли, и по появлению новых сервисов, кинотеатра, других точек притяжения.

Отдельно – жилье. В Нижнекамске есть разные варианты: корпоративные программы предприятий, социальная ипотека, коммерческое жилье, индивидуальное строительство. Это тоже ключевой фактор для молодых семей и специалистов.

Но самое главное – это стабильность и перспективы роста. Нижнекамск – один из самых перспективных городов по инвестиционному развитию в ближайшие годы. При этом мир сегодня открыт: если у тебя есть хорошая работа, семья, доход, ты можешь быстро добраться из Нижнекамска в любую точку страны и мира.

Поэтому я всегда говорю: такие города, как Нижнекамск, – это про устойчивость, про уверенность в завтрашнем дне и про реальные возможности реализовать себя в самых разных сферах.