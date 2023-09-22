В Нижнекамске открыли мемориальные доски почетным гражданам города

В день 57-летия Нижнекамска состоялось открытие мемориальных досок Героям Социалистического труда, почетным гражданам города Ганзе Ахмадиевой и Клавдии Малышевой.

Доска в память о Ганзе Ахмадиевой украшает торец дома №8 по улице Школьный бульвар. В этом доме она жила с 1979 по 2021 год. В мероприятии приняло участие руководство города и района, почетные жители, родные и близкие.

«Сегодня для нас почетный день. Поздравляю всех с днем города, — обратился ко всем присутствующим глава района Рамиль Муллин. — Города, в котором мы живем, радуемся успехам, творим и созидаем. Это день, который дает нам возможность еще раз вспомнить, что стояло у истоков. Кто были те люди, которые приехали сюда в надежде, что построят прекрасный город в чистом поле. Они забили первые сваи и сказали: „Город будет!“».

Ганзя Ахмадиева родилась в деревне Асеево Азнакаевского района ТАССР. В 1961 году она приехала на нижнекамскую землю, начинала работать маляром, потом была назначена бригадиром СУ-10 Управления строительства «Татэнергострой». Ее имя внесено в Книгу Героев Татарстана, в 1981 году за достигнутые успехи в строительстве Нижнекамска Ганзе Галимовне было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 2021 году, когда город отмечал свое 55-летие, ей присвоили звание «Почетный гражданин города Нижнекамска». Ганзя Ахмадиева ушла из жизни 16 октября 2021 года.

«Весь жизненный путь Ганзи Галимовны можно смело назвать подвигом. Это человек, который осознавал всю важность и серьезность профессии. Человек, который не боялся трудностей, кто свою жизнь посвятил городу и, работая, продолжил постоянно учиться и совершенствоваться», — произнес советник главы Нижнекамского муниципального района Григорий Китанов.

Еще одну мемориальную доску установили в поселке Красный Ключ, на доме №2 по улице Центральной. Клавдия Малышева жила в этом доме с 1986 по 2021 год.

Родилась она в деревне Калиновка Челнинского района ТАССР. С 1960 года работала в птицеводстве на крупной птицефабрике «Красный Ключ». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции ей было присвоено звание «Герой Социалистического Труда» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Григорию Китанову довелось поработать с Клавдией Малышевой, когда он был секретарем парткома птицефабрики «Красный Ключ», потом главой поселка. «Удивительная женщина! Была у меня членом парткома птицефабрики. Она всегда участвовала в районных сессиях, встречах, была в президиуме. Простая женщина, крестьянка, и добилась таких результатов», — отметил выыступающий.

Героем соцтруда Клавдия Малышева стала, когда ей было всего 30 лет. В 2021 году женщине присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска». Она ушла из жизни 28 декабря 2021 года.

«Я хотел сказать слова благодарности всем тем, кто с утра вставая, шел на эту стройку века, стройку города. Это гордость страны. Это предприятие, которое имеет мировое значение и мировой статус. Мы должны гордиться этим и должны понимать, что мы сегодня наследники тех амбициозных молодых людей, которые сделали прекрасное. И мы должны сегодня все сделать для того, чтобы это взращивать, и все сделать для того, чтобы их мечта сбылась», — подытожил Муллин.