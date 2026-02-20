Минниханов анонсировал создание памятника участникам спецоперации

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках объявленного в Татарстане Года воинской и трудовой доблести в республике будет создан и открыт памятник участникам специальной военной операции. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании оргкомитетов, посвященных нынешнему тематическому году и завершившемуся Году защитника Отечества, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Важный вопрос – строительство памятника участникам специальной военной операции. Необходимо открыть его в рамках тематического года», – отметил Рустам Минниханов на заседании, прошедшем в Казанском высшем танковом командном училище.

Перед началом мероприятия Раис Татарстана возложил цветы к стеле «Героям – выпускникам КВТКУ». Затем прозвучали государственные гимны РФ и РТ. Церемония завершилась прохождением роты почётного караула.

Приветствуя участников заседания, вице-премьер республики Лейла Фазлеева заметила, что в 2025 году в полном объеме удалось реализовать планы мероприятий Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Всего в регионе было проведено более 1000 мероприятий различного масштаба, которые охватили все муниципальные образования и объединили представителей всех возрастов.

Жителей Татарстана особенно впечатлили: очное шествие «Бессмертный полк», проекты «Диалоги с Героями», «Нашим героям», «Выходные с ветераном» и ежегодная акция «Марш Памяти», объединяющая поисковые отряды, военно-патриотические клубы и молодежные организации.

С 2018 года в Приволжском федеральном округе реализуется проект «Герои Отечества», направленный на увековечение памяти Героев Советского Союза и России. По итогам сезона 2025 года Татарстан занял третье место, обратила внимание Фазлеева.

Многие события были связаны с работой, проводимой с участниками специальной военной операции и членами их семей. «В Год воинской и трудовой доблести планируется направить фокус внимания на защитников Отечества и людей труда, а также на предприятия, чей вклад в развитие республики и страны неоценим», – проинформировала докладчица.

По мнению Рустама Минниханова, проведенные в Год защитника Отечества мероприятия продемонстрировали важность и необходимость продолжения этой работы в рамках Года воинской и трудовой доблести.

«Особое внимание необходимо уделить вопросам, связанным с оказанием медицинской и социальной помощи, а также мер поддержки участникам специальной военной операции. По поручению министра обороны страны, не менее 90% государственных и муниципальных услуг, оказываемых участникам СВО и членам их семей, должны предоставляться в электронном виде. Это обеспечит прозрачность и скорость их оказания», – заметил он.

Минниханов добавил, что на особом контроле у глав муниципалитетов должны находиться вопросы оказания помощи семьям погибших участников спецоперации, а также трудоустройства ветеранов боевых действий. Раис РТ призвал активизировать работу Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

«Хорошо зарекомендовала себя кадровая программа „Батырлар“, особенно в сфере социальной политики. Наша задача – предложить им достойные варианты трудоустройства. У нас уже есть хорошие примеры. В сентябре прошлого года 113 участников СВО избраны депутатами в органах местного самоуправления, двое из них являются главами сельских поселений», – напомнил Раис РТ.

Он также поручил на высоком уровне отпраздновать 81-ю годовщину Победы, оказать поддержку каждому ветерану Великой Отечественной войны, окружить их вниманием и заботой. Ранее сегодня Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» ветерану Великой Отечественной Алексею Николаевичу Комлеву, которому 2 февраля исполнилось 100 лет.

Рустам Минниханов упомянул, что на контроле у регионов остались поручения российского организационного комитета «Победа» по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, по приведению в должное состояние объектов, связанных с увековечением подвига тыла, а также по организации просветительских проектов среди молодежи. Необходимо также завершить работы по установке стелы в Зеленодольске в связи с присвоением городу почетного звания города трудовой доблести.

Приоритетным направлением Раис Татарстана назвал патриотическое воспитание подрастающего поколения, в том числе с опорой на достижения наших предков. Он указал на необходимость улучшить показатели в рамках проекта ПФО «Герои Отечества», особенно в номинациях «Военно-патриотический клуб» и «Лучший музей», а также в рамках юнармейских сборов «Гвардеец». Руководитель региона также потребовал завершить все запланированные работы по увековечению памяти Героев Советского Союза и России.

«Перед нами стоит важнейшая задача – в полном объеме реализовать план мероприятий, посвященный Году воинской и трудовой доблести. Каждая памятная дата календаря дней воинской славы России должна находить отражение в нашей работе. Важно не просто информировать о проводимых акциях, но и активно вовлекать в них население», – акцентировал Рустам Минниханов.

В качестве положительного примера он привел открытый литературный конкурс «Герои рядом» – «Героилар янаша» и театральную постановку «Позывной Татарин», автором которой является участник спецоперации.

Вместе с тем Раис РТ призвал Министерство культуры республики серьезно подойти к вопросу формирования репертуарной политики. Он убежден, что она «должна быть актуальной, отражать темы героизма, доблести и служения Родине».

Предприятия Татарстана совместно с профсоюзами должны оказывать всестороннюю поддержку труженикам тыла, ветеранам отраслей и участникам спецоперации. «Это не просто плановая работа. Это наш нравственный долг и конкретная задача, которую нужно качественно исполнить», – выразил уверенность Минниханов.

На сегодняшний день 27 организаций имеют республиканское звание «Предприятие трудовой доблести». «Это символ подвига прошлого, память о том, как ковалась победа в цехах. Выполняя государственный заказ, в режиме высокой готовности работают предприятия оборонно-промышленного комплекса. Именно высокий профессионализм и самоотдача трудовых коллективов позволяют достойно справляться со всеми вызовами времени. Важно, чтобы в Год воинской и трудовой доблести каждый работник и ветеран чувствовали, что их вклад в общее дело по-настоящему ценят», - уверен Раис РТ.

В завершение своего выступления Рустам Минниханов поздравил участников заседания с наступающим Днем защитника Отечества.

Перед собравшимися также выступили начальник Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища Виталий Герасимов, директор Центра внешкольной работы «Тулпар» Высокогорского района РТ Наталья Кутенина, генеральный директор Казанского государственного казенного порохового завода Александр Лившиц и ученик «Лицея Иннополис», юнармеец Инсаф Гильфанов.