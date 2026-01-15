2026 год в Нижнекамске объявлен Годом Первостроителей

Глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев объявил 2026 год в городе Годом Первостроителей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Решение было принято на первом в этом году заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 60-летия Нижнекамска.

По словам Радмира Беляева, юбилейный год объединит сразу три ключевых вектора: 60-летие со дня основания города, Год единства народов России и Год воинской и трудовой доблести Республики Татарстан. «Все они подчеркивают главную идею юбилейного года – уважение к труду, истории и людям, которые создавали и продолжают развивать Нижнекамск», – отметил мэр.

Глава района подчеркнул, что юбилей не ограничится праздничными мероприятиями. В течение года в городе планируется проведение крупных событий каждый месяц, а также реализация комплексной программы развития.

В числе запланированных городских проектов – открытие Дома Первых имени Ильдуса Садыкова и обновленного автовокзала. Кроме того, на заседании оргкомитета обсудили создание документального фильма, издание книг о Нижнекамске, выпуск памятных кубков и монет.

Радмир Беляев призвал жителей города активно делиться своими инициативами. По его словам, юбилейный год станет не только поводом для празднования, но и важным этапом в сохранении исторической памяти и формировании новых городских традиций.