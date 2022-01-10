Главы Минобороны РФ и Армении обсудили выполнение решений ОДКБ по Казахстану

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с своим коллегой из Армении Суреном Папикяном. В ходе беседы стороны обсудили работу миротворцев в Казахстане, а также решения ОДКБ, касающиеся ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«10 января министр обороны Армении, секретарь Совета министров обороны ОДКБ Сурен Папикян провел телефонный разговор с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Казахстане, вопросы, связанные с реализацией решений Совета коллективной безопасности ОДКБ и Совета министров обороны ОДКБ, и деятельность миротворческих сил ОДКБ в Казахстане», — отметили в пресс-службе Минобороны Армении.

Напомним, в первые дни января жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и был принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями участились.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы из всех стран-участниц, в том числе из России, Армении и Киргизии.