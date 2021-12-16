Голикова: В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

Заражение новым омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 подтверждено у 25 человек в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день случаи заболевания „омикроном“ зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону», — рассказала Голикова на пленарном заседании Госдумы.

Ранее новая разновидность коронавируса была выявлена у 16 россиян, прибывших из ЮАР. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тогда заявил, что все заболевшие «омикроном» находятся в удовлетворительном состоянии.

Голикова отметила, что граждане с новым штаммом находятся под наблюдением медиков, а все прибывшие в РФ из ЮАР и граничащих с ней стран — на самоизоляции в обсерваторах.

При этом, по словам вице-премьера, во время праздничных дней избежать роста заболеваемости коронавирусом вряд ли удастся. «Избежать нарастания этой ситуации невозможно, с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников», — подчеркнула она.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.