news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
16 декабря 2021  19:24
Елена Саляхова

На сегодняшний день новый штамм «омикрон» выявлен в 86 странах

news_top_970_100

Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен в 86 странах. Список сегодня пополнили еще девять стран – Индонезия, Кения, Литва, Марокко, Новая Зеландия, Оман, Руанда, Эквадор и Филиппины.   

Всего в мире зарегистрировано более 270 млн случаев коронавирусной инфекции. В ряде стран введены жесткие Covid-ограничения. К примеру, в Израиле до 29 декабря закрыты границы, въезд в страну для иностранцев запрещен, как и выезд. 

В Южной Корее вход в общественные места разрешен только при предъявлении Covid-пропусков. Также в стране ограничено время работы кафе и ресторанов, они должны закрываться в 21:00. Собираться можно только в компании до четырех человек.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное