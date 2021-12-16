На сегодняшний день новый штамм «омикрон» выявлен в 86 странах

Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен в 86 странах. Список сегодня пополнили еще девять стран – Индонезия, Кения, Литва, Марокко, Новая Зеландия, Оман, Руанда, Эквадор и Филиппины.

Всего в мире зарегистрировано более 270 млн случаев коронавирусной инфекции. В ряде стран введены жесткие Covid-ограничения. К примеру, в Израиле до 29 декабря закрыты границы, въезд в страну для иностранцев запрещен, как и выезд.

В Южной Корее вход в общественные места разрешен только при предъявлении Covid-пропусков. Также в стране ограничено время работы кафе и ресторанов, они должны закрываться в 21:00. Собираться можно только в компании до четырех человек.