В Великобритании умер первый человек, заразившийся омикрон-штаммом

В Великобритании зафиксирован первый летальный исход из-за нового варианта коронавируса «омикрон», заявил Премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом», – сказал Джонсон.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что новая разновидность коронавируса была выявлена еще у 16 граждан, прибывших в РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все заболевшие «омикроном» находятся в удовлетворительном состоянии.