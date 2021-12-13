Кабмин разработал план для борьбы с распространением «омикрона» в России

Правительство РФ разработало дополнительный план реагирования на распространение штамма «омикрон» в России и направила его на рассмотрение Президенту РФ Владимиру Путину, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения „омикрона“, и его направили на соответствующий доклад», — отметила Голикова.

На форуме «Россия зовет!» в конце ноября Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Кабмину создать обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что в стране выявлено еще 16 пациентов, зараженных новым штаммом. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все они чувствуют себя нормально.