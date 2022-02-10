Глава олимпийского комитета США отреагировала на скандал вокруг Валиевой

Репутация всего олимпийского и паралимпийского движения балансирует на грани из-за допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Такое мнение озвучила руководитель Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс

По ее словам, инцидент заставляет сомневаться в чистоте спорта.

«По сути, репутация всего олимпийского и паралимпийского движения балансирует на грани и держится на наших словах о том, что мы на самом деле верим в ценности, которые отстаиваем. Для спортсменов всего мира очень важно, чтобы эти ценности олимпийского движения выстояли, а одна из самых важных ценностей – это чистота спорта. Все спортсмены сегодня огорчены, так как, возможно, эту рану снова вскрыли», — приводит слова Лайонс Yahoo Sports.

Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин призвал проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации по скандальной ситуации.

До этого Международный союз конькобежцев (ИСУ) выступил с заявлением по поводу скандальной ситуации вокруг допинг-теста Камилы Валиевой.

Ранее СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию. А глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс назвал слухами информацию о якобы положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой.

До этого сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.