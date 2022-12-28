Глава Минцифры Шадаев выступил против ограничений на выезд IT-специалистов

Минцифры РФ выступает против жестких ограничений в отношении уехавших из страны IT-специалистов, в том числе против введения ограничений на выезд. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе онлайн-диалога с отраслью, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными. То есть наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — подчеркнул министр во время вебинара.

«Много обсуждается, что надо, чтобы экономически это было не так интересно. Но при этом мы за то, чтобы жестких ограничений не вводить. И уж тем более не ограничивать выезд», — поделился Шадаев своим пониманием ситуации.

Ранее член Экспертного совета по цифровой экономике при Государственной Думе Никита Куликов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» предложил ограничить выезд за рубеж IТ-специалистов, так как они представляют собой «стратегический кадровый резерв» России.

«<…> стоит рассмотреть для них (программистов — прим. Т-и) возможность ограничений на выезд, как у сотрудников органов власти. <…> если мы хотим помешать отъезду кого-то страны, то это возможно только такими методами», — уверен общественник.