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Общество
28 декабря 2022  20:29

Глава Минцифры Шадаев выступил против ограничений на выезд IT-специалистов

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Минцифры РФ выступает против жестких ограничений в отношении уехавших из страны IT-специалистов, в том числе против введения ограничений на выезд. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе онлайн-диалога с отраслью, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными. То есть наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — подчеркнул министр во время вебинара.

«Много обсуждается, что надо, чтобы экономически это было не так интересно. Но при этом мы за то, чтобы жестких ограничений не вводить. И уж тем более не ограничивать выезд», — поделился Шадаев своим пониманием ситуации.

Ранее член Экспертного совета по цифровой экономике при Государственной Думе Никита Куликов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» предложил ограничить выезд за рубеж IТ-специалистов, так как они представляют собой «стратегический кадровый резерв» России.

«<…> стоит рассмотреть для них (программистов — прим. Т-и) возможность ограничений на выезд, как у сотрудников органов власти. <…> если мы хотим помешать отъезду кого-то страны, то это возможно только такими методами», — уверен общественник.

В начале декабря председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших после начала мобилизации, а затем подтвердил разработку такого законопроекта. Позднее Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить льготы для уехавших из РФ и не давать им каких-либо преференций для возвращения. Депутат ГД Николай Брыкин и вовсе захотел признать уехавших после начала спецоперации иностранными агентами.

Вместе с тем Президент РФ Владимир Путин сказал, что «не особенно» осуждает тех, кто, на его взгляд, не проявил достаточного патриотизма. Впрочем, он убежден, что «99,9%» населения страны поддерживают действия властей. Президент РТ Рустам Минниханов в свою очередь усомнился в патриотизме тех, кто уехал из России после начала частичной мобилизации.
#эмиграция из россии #IT-специалисты #минсвязи россии #мобилизация
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