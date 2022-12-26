Минниханов об уехавших после начала мобилизации: Что это такое, какие они патриоты?

После объявления в России частичной мобилизации из России уехали порядка 100 тыс. IT-специалистов. Их нельзя назвать патриотами, потому что им безразлично то, что происходит в их стране. Об этом на ежегодной встрече с журналистами сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«После объявления частичной мобилизации в стране, 100 тыс. айтишников уехали. Что это такое? Какие они патриоты? Может, они были отличниками или медалистами, но если у него за сердцем нет ничего своего и ему без разницы, где он находится, то это не очень хорошо», – заявил он.

Минниханов подчеркнул, что в воспитании в подрастающем поколении патриотов поможет новое Всероссийское движение детей и молодежи. После того, как 30 лет назад прекратила свое существование пионерия, альтернативы такому массовому движению, которое бы воспитывало любовь к семье и Родине, не было.

«Это движение должно эффективно работать, чтобы уже с детского садика мы занимались воспитанием патриотов нашего города, республики и страны. Я считаю, что оно должно быть поддержано. Но не нужно заставлять детей. Ребенок формируется сам, он все поймет», – заключил Минниханов.