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Ру Тат
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Общество
5 декабря 2022  06:23

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших после начала мобилизации

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Власти России могут разработать изменения в законодательство, которые сделают пребывание за границей «менее комфортным» для граждан, покинувших страну после начала частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в интервью газете «Ведомости».

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом — прим. Т-и), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — пояснил сенатор.

По мнению Клишаса, ограничения для работы из-за границы следует ввести для занятых в «чувствительных сферах экономики». В качестве примера он привел такие отрасли, как государственный сектор и транспортная безопасность.

При этом сенатор подчеркнул, что препятствовать возвращению россиян на Родину не будут, так как это противоречило бы Конституции. Кроме того, покинувшие страну граждане не являются преступниками — в противном случае «были бы возбуждены соответствующие дела».

Вместе с тем Клишас добавил, что, на его взгляд, и поощрять возвращаться таких людей, предлагая им «дополнительные плюшки», не стоит. «Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?» — не удержался он от риторического вопроса.

Кроме того, сенатор уверен, что действия покинувших стран россиян «с точки зрения морально-этической» скорее подлежат осуждению, чем нет.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. О завершении частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу доложил 28 октября. Позднее, 4 ноября, российский лидер рассказал о мобилизации 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Указ о завершении частичной мобилизации подписан не был, но Путин уже 31 октября заявил, что «она завершена, точка поставлена».
#мобилизация #андрей клишас
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