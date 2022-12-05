Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших после начала мобилизации

Власти России могут разработать изменения в законодательство, которые сделают пребывание за границей «менее комфортным» для граждан, покинувших страну после начала частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в интервью газете «Ведомости».

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом — прим. Т-и), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — пояснил сенатор.

По мнению Клишаса, ограничения для работы из-за границы следует ввести для занятых в «чувствительных сферах экономики». В качестве примера он привел такие отрасли, как государственный сектор и транспортная безопасность.

При этом сенатор подчеркнул, что препятствовать возвращению россиян на Родину не будут, так как это противоречило бы Конституции. Кроме того, покинувшие страну граждане не являются преступниками — в противном случае «были бы возбуждены соответствующие дела».

Вместе с тем Клишас добавил, что, на его взгляд, и поощрять возвращаться таких людей, предлагая им «дополнительные плюшки», не стоит. «Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?» — не удержался он от риторического вопроса.

Кроме того, сенатор уверен, что действия покинувших стран россиян «с точки зрения морально-этической» скорее подлежат осуждению, чем нет.