Володин призвал отменить льготы для уехавших из РФ: Пусть понимают, что предали страну

Россиянам, уехавшим из страны, не стоит давать какие-либо преференции для возвращения. Все те, кто осознал свою ошибку, уже приехали, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — заявил он в своем телеграм-канале.

Наоборот, полагает Володин, работающие в российских компаниях на удаленке должны лишиться всех льгот, предоставленных им в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, стоит ввести для них повышенную ставку налогообложения.

«Так будет справедливо», — уверен он.