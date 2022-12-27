В Госдуме предложили признавать уехавших после начала спецоперации иноагентами

Член Комитета Государственной Думы РФ по госстроительству и законодательству Николай Брыкин, член партии «Единая Россия», намерен инициировать подготовку законодательной инициативы для признания уехавших из страны после начала специальной военной операции на Украине иностранными агентами. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Я уже неоднократно говорил о том, что с начала СВО <…> проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины», — поделился парламентарий своим пониманием ситуации.

«Некоторые из них еще умудряются зарабатывать деньги в России, находясь заграницей и вытягивать их из нашей экономики. А сколько публикаций в СМИ о таких изменниках!» — добавил депутат (особенности орфографии и пунктуации сохранены — прим. Т-и).

По мнению Брыкина, «буквально каждый житель России задается вопросом» о том, «что же будет с этими позорниками дальше».

«Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Надеюсь, что путь обратно им будет заказан», — резюмировал депутат Госдумы.

В начале декабря председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших после начала мобилизации, а затем подтвердил разработку соответствующего законопроекта. Позднее Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить льготы для уехавших из РФ и не давать им каких-либо преференций для возвращения.

Вместе с тем Президент РФ Владимир Путин заявил, что «не особенно» осуждает тех, кто, на его взгляд, не проявил достаточного патриотизма. Впрочем, он убежден, что основная часть населения страны, «99,9%», поддерживает действия руководства государства. Президент РТ Рустам Минниханов в свою очередь усомнился в патриотизме тех, кто уехал из России после начала частичной мобилизации.