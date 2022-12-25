Путин: Честно говоря, не особо осуждаю не патриотов

Президент РФ Владимир Путин высказался о том, как относится к поведению и поступкам граждан в период спецоперации. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин».

Президент отметил, что не удивлен тому, что не все россияне поддерживают государство в столь непростой ситуации.

«Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так как истинный патриот. Нет, потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю: каждый человек имеет право выбора», — объяснил он.

Тем не менее основная часть населения России — «99,9 процента» — поддерживают действия родной страны. И, как отметил Путин, в этом тоже нет ничего необычного. «Это лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна, и у нас живут особые люди», — заключил он.