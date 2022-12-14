Клишас подтвердил разработку законопроекта об ограничениях для уехавших россиян

В России разрабатывается законопроект, который введет ограничения на дистанционную работу для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. Это подтвердил глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас. В скором времени, по его словам, документ будет внесен в Госдуму, передает телеканал RTVI.

В то же время глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре заявил, что ничего не знает о разработке документа. «Пока законопроект на эту тему в комитет не поступал. Мне про разработку этого проекта ничего неизвестно»,— сказал он. Также ответил его зам Михаил Терентьев.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента Владимира Путина. Для службы в зоне СВО призвали 300 тыс. резервистов.