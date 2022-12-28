Минцифры работает над расширением списка специальностей для отсрочки от призыва

Минцифры России займется работой по включению дополнительных технических IT-специальностей в список на получение отсрочки от несения срочной службы в Вооруженных силах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе онлайн-диалога с отраслью, передает ТАСС.

«В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть ряд специальностей технических, по которым надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление Правительства (о включении в список на отсрочку от срочной службы — прим. Т-и). Будем это делать», — отметил министр.

Шадаев также напомнил, что согласно постановлению Правительства РФ сейчас список на предоставление отсрочки включает 75 специальностей.

Подготовку дополнительного списка на отсрочку для IТ-специалистов от осеннего призыва Минцифры анонсировало в конце ноября. Теперь речь идет о более масштабной задаче, предполагающей изменение критериев предоставления отсрочки.