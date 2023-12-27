Глава Комитета РТ по охране памятников исполнил новогоднюю мечту мальчика из Челнов

Благодаря всероссийской акции «Елка желаний» исполнилась мечта 4-летнего мальчика Данила из Набережных Челнов. Получить умную колонку ему помог председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Данил Гайнанов хотел получить в подарок на Новый год умную колонку и написал об этом в открытке Деду Морозу. А его мать Гульнара отправила новогоднюю мечту сына на сайт елкажеланий.рф.

Семья Гайнановых очень удивилась и обрадовалась, когда уже через несколько дней Данил получил долгожданный порядок, причем умную колонку привез в Автоград сам Иван Гущин.

Фото: vk.com/okn.tatarstan

«<…> благодарим, что выделили время и лично приехали в Набережные Челны вручить подарок Данилу. Мы желаем вам счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях. Пусть ваша доброта вернется к вам многократно!» — ответили Гайнановы руководителю ведомства.

Хотя у Данила слабое зрение, мальчик очень любит слушать сказки и музыку, а также танцевать. «Уверены, голосовой помощник станции ему только в этом поможет!» — заметили в комитете.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В ее рамках Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска. В свою очередь Президент России Владимир Путин помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей.

Кроме того, к акции в этом году присоединились Премьер-министр России Михаил Мишустин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Государственной Думы Максим Топилин, а также многие другие.