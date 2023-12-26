Депутат Госдумы Максим Топилин осуществил мечту юного болельщика «Рубина»

МФото: © Эрик Добролюбов / «Татар-информ» (здесь и далее)

Сегодня в рамках благотворительной акции «Елка желаний» депутат Государственной Думы Максим Топилин провел экскурсию для юного болельщика «Рубина» Михаила Муницына. Именно его открытку с желанием получить игровую футболку казанской команды и побывать на футбольном стадионе «Ак Барс Арена» снял с елки депутат.

Сначала Топилин и юный болельщик посмотрели ролик об истории арены, после чего направились в домашнюю раздевалку «Рубина». 8-летний Михаил осмотрел все места, но выбрал для себя кресло голкипера Юрия Дюпина. Депутат Госдумы занял соседнее место Алексея Грицаенко.

Далее Михаил и Максим проследовали в конференц-зал, где главные тренеры команд отвечают на вопросы журналистов. Больше всего болельщик «Рубина» задержался именно на тренерском месте Рашида Рахимова у микрофонов.

После чего гости проследовали на VIP-ложу, откуда осмотрели внутреннюю чашу стадиона. Здесь Максим Топилин вручил Михаилу подарок от «Рубина» – игровую майку и шорты бордового цвета, а также сезонный абонемент на центральную ложу всех матчей казанской команды.

«Уже стало традицией, когда депутаты Государственной Думы и члены правительства каждый год участвует в таком мероприятии, как «Елка желаний». Это было придумано для того, чтобы люди, которые достигли определенных успехов, могли каким-то образом осуществить самые невероятные мечты наших ребят.

Это Михаил из Казани, из Татарстана. Я снял шар, на котором он написал, что мечтает получить форму казанского «Рубина» и посетить стадион «Ак Барс Арена».

И это очень символично. Потому что в 2018-м году здесь мне тоже довелось побывать. Я присутствовал на матче Франция – Аргентина в рамках чемпионата мира по футболу. После этого я здесь ни разу не был. Но Министерство спорта Татарстана и футбольный клуб «Рубин» пошли нам навстречу. И теперь у Миши есть вот такая форма. Номер 10», – подчеркнул Топилин.

Миш, номер 10 – это кто?

Месси, – ответил Михаил.

Месси, правильно. Чемпион мира по футболу. Миша, играй в футбол и становись, как Месси. Или даже лучше, чем Месси, – подытожил депутат Госдумы РФ Максим Топилин.