Благодаря «Елке желаний» юная жительница Татарстана смогла посетить студию «Шаян ТВ»

Фото: «Шаян ТВ»

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» восьмилетняя жительница Татарстана Варвара Василова сегодня смогла посетить студии детского телеканала «Шаян ТВ» и радиостанции «Болгар радиосы». Шар с письмом девочки снял с дерева желаний руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, сообщает телеканал.

Варвара — очень активная и любознательная девочка, любит уроки рисования и математики, увлекается музыкой и плаванием. Гостью встретили ведущие и сотрудники телеканала и провели для нее экскурсию, познакомив с самыми масштабными проектами, их ведущими и участниками.

Кроме того, девочка побывала на студии дубляжа, где не только понаблюдала за процессом озвучивания мультсериала, но и попробовала себя в роли актера дубляжа.

Помимо этого, еще одним сюрпризом для юной татарстанки стало посещение студии «Болгар радиосы» и знакомство с диджеями этой радиостанции.

«Таким образом, в рамках акции осуществилось желание еще одного юного мечтателя. Пусть все детские мечты сбываются!» — замечает телеканал.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В этом году ее участниками уже стали Премьер-министр России Михаил Мишустин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс». Президент России Владимир Путин помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей.