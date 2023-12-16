Мишустин исполнил новогоднюю мечту 8-летней Снежаны посетить кондитерскую фабрику

Премьер-министр Михаил Мишустин исполнил одно из трех новогодних желаний детей в рамках всероссийской благотворительной акции. Глава Кабмина вместе с восьмилетней Снежаной из Астрахани побывал на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что предприятие холдинга «Объединенные кондитеры» посетили и главы делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые прибыли в РФ на мероприятия заседания Совета глав правительств СНГ, а также дети из стран постсоветского пространства, которые живут и учатся в России.

«Ёлка желаний» — акция, благодаря которой люди могут совершить добрый поступок: они находят тех, кто нуждается в помощи, и дарят им подарки или исполняют желания. 13 декабря Мишустин снял с новогодней ели три игрушечных шара, на которых были записаны мечты детей, в частности, 6-летний Макар из Костромской области попросил у Деда Мороза детскую железнодорожную станцию, а 9-летняя Ирина из Пермского края – гитару.