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Зяббаров исполнил мечты пяти маленьких татарстанцев
Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров исполнил мечты пяти детей из республики. Ранее о них он узнал на «Елке желаний».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10-летний Владислав из Казани мечтал об игровой консоли, так как увлекался компьютерными играми. А его сестра, 6-летняя Анастасия, хотела получить куклу. Также Зяббаров исполнил мечты Изабеллы и Матвея Большаковых из Буинского района. Мальчик получил строительную машину, а девочка – набор художника. Еще министр подарил конструктор Раделю Тугушеву из Альметьевска.
Помимо этого, от имени Минсельхоза РТ детям вручили сладкие подарки.
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