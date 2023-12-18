Песошин и депутаты Госсовета приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин перед 50-м заседанием Госсовета РТ принял участие в благотворительной новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В холле здания татарстанского парламента Премьер снял с елки открытку, на которой написано новогоднее желание одного из юных участников акции – 10-летний Билалетдин из Альметьевска попросил у Деда Мороза велосипед.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо Песошина, в новогодней акции также приняли участие депутаты Госсовета РТ и приглашенные на сессию парламента гости. Так, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин выполнит просьбу маленькой жительницы Казани, мечтающей о розовом велосипеде. Ясмине всего 3,5 года, она любит петь и танцевать, посещает балетный класс. У девочки редкое недетское заболевание, но, несмотря на это, она активно общается со сверстниками и хочет научиться кататься на велосипеде.

Также глава республиканского парламента исполнит новогоднее желание юной Айсель с ограниченными возможностями здоровья. Девочка любит мастерить и может часами собирать конструктор – она попросила у Деда Мороза большой набор конструктора.

Благотворительную акцию «Елка желаний» также поддержали заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, сообщает пресс-служба Госсовета.

«Елка желаний» – традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее, 13 декабря, Премьер-министр России Михаил Мишустин также снял с новогодней ели три игрушечных шара, на которых были записаны мечты детей, в частности, 6-летний Макар из Костромской области попросил у Деда Мороза детскую железнодорожную станцию, 9-летняя Ирина из Пермского края – гитару, а 8-летняя Снежана захотела посетить кондитерскую фабрику.